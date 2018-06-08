На Заході розповіли про майбутнє газопроводу Путіна в обхід України

Проект трубопроводу "Північний потік - 2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ в Європу в обхід України, буде досить складно реалізувати.

"Люди, які планують брати участь в будівництві трубопроводу, Тимченко і Ротенберг і їх компанії знаходяться під санкціями. Питання в тому, як вони зможуть отримати фінансування", - заявив економіст аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд в коментарі УНН.

Зокрема, "Газпром" уклав основний контракт на будівництво відправної компресорної станції газопроводу "Північний потік 2" - "Слов'янська" з компанією Аркадія Ротенберга "Стройгазмонтаж".

Генеральним підрядником сухопутного підведення до "Північного потоку-2" виступає "Стройтранснефтегаз", співвласником якого є Геннадій Тимченко.

"Російські фінансові установи санкціоновані, і, очевидно, канцлер Німеччини Ангела Меркель не в захваті від"Північного потоку - 2". Може вона дійсно його прикриє або зробить щось ще? Існує безліч ускладнень, з якими проекту належить зіткнутися", - резюмував Аслунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп закликав Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2" . Якщо Берлін припинить підтримку російського газопроводу, то Вашингтон почне обговорення з Брюсселем нової торговельної угоди.