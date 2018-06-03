На Заході пояснили, чому Україні не варто чекати провалу "Північного потоку-2"

Україна не має прямого впливу на реалізацію російського газового проекту "Північний потік-2" і не зможе його зірвати.

"Це не в руках України. В принципі, це і не в руках Єврокомісії. Це просто питання інвесторів цього проекту і держав, які дають дозвіл на його реалізацію", - заявив словацький експерт з енергетики і член Стратегічної групи радників по підтримці реформ при Кабінеті міністрів України Карел Хірман в інтерв'ю "Апострофу".

При цьому експерт нагадав про ситуацію, що склалися в 1980-і роки, коли будувалася транзитна труба через Україну в складі Радянського Союзу і Чехословаччини до Західної Європи. Проти цього проекту теж різко виступали США і накладали санкції на газовий проект.

"Але все одно ці труби побудували - за часів залізної завіси і насправді дуже сильного протистояння, коли американська армія багато в чому контролювала ситуацію в Західній Німеччині - і газ з Сибіру пішов в Західну Європу", - зазначив Хірман.

Член Стратегічної групи радників по підтримці реформ прогнозує, що Росії швидше за все вдасться побудувати "Північний потік-2".

"Коли і як - це насправді зараз під питанням. Але Україні розраховувати на те, що все затягнеться, що Росія змушена буде зберегти транзит через Україну і так далі, мені здається поганою стратегією", - резюмував Хірман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.