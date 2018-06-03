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На Заході пояснили, чому Україні не варто чекати провалу "Північного потоку-2"

3.2тЧитати новину російською

Україна не має прямого впливу на реалізацію російського газового проекту "Північний потік-2" і не зможе його зірвати.

"Це не в руках України. В принципі, це і не в руках Єврокомісії. Це просто питання інвесторів цього проекту і держав, які дають дозвіл на його реалізацію", - заявив словацький експерт з енергетики і член Стратегічної групи радників по підтримці реформ при Кабінеті міністрів України Карел Хірман в інтерв'ю "Апострофу".

При цьому експерт нагадав про ситуацію, що склалися в 1980-і роки, коли будувалася транзитна труба через Україну в складі Радянського Союзу і Чехословаччини до Західної Європи. Проти цього проекту теж різко виступали США і накладали санкції на газовий проект.

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"Але все одно ці труби побудували - за часів залізної завіси і насправді дуже сильного протистояння, коли американська армія багато в чому контролювала ситуацію в Західній Німеччині - і газ з Сибіру пішов в Західну Європу", - зазначив Хірман.

Член Стратегічної групи радників по підтримці реформ прогнозує, що Росії швидше за все вдасться побудувати "Північний потік-2".

"Коли і як - це насправді зараз під питанням. Але Україні розраховувати на те, що все затягнеться, що Росія змушена буде зберегти транзит через Україну і так далі, мені здається поганою стратегією", - резюмував Хірман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "Обозреватель".

Тема
ринок газу
Місце
Україна
Об'єкти
Північний потік - 2ГазпромНафтогаз України
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Трамп сначала даст путе вбухать кучу бабла в проэкт, а потом влупит санкции!И получится система нипель,труба есть,а пользоваться незя.Как напишет Трамп в твитере,так и будет,ага!
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