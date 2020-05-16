На яких авто їздять нардепи в Україні: з'явилося викривальне розслідування

Автопарк Верховної Ради складається майже з 200 авто дорогих марок, обслуговування яких обходиться українським платникам податків до 20 млн гривень на рік.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Так, станом на початок травня автопарк налічував 187 автомобілів, велика частина яких – це легкові автомобілі: Mercedes, Toyota, Volkswagen, Škoda. Також на балансі автобази парламенту є також автобуси, вантажівки, самоскиди, трактори і навіть спецмашина для перевезення пального.

"Утримання такого автопарку коштує державі мільйони гривень щорічно: у 2018-му на це пішло майже 18 млн гривень, у 2019-му - близько 20 млн. А на перші чотири місяці цього року – 4,6 мільйона гривень", – йдеться у повідомленні .

Трохи більше авто знаходиться на балансі автобази президента – 232. Серед них – Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Škoda і Ford. У Кабінеті міністрів України не відповіли журналістам щодо загальної чисельності їх автопарку – зазначивши, що це "вимагає збору інформації серед значної кількості даних".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України закупила три нових авто: дві Toyota Camry преміум-комплектації (понад 900 тисяч гривень кожна), а також одну комплектації Comfort (за 700 тисяч гривень).