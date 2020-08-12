На вилах винесуть обох, – Криклій про співпрацю УЗ з Deutsche Bahn

УЗ продовжить співпрацю з Deutsche Bahn.
"Укрзалізниця" повернеться до ідеї співпраці та консалтингу із найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn після покращення фінансової ситуації всередині компанії.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді".
"До Deutsche Bahn ми будемо повертатися, але коли в "Укрзалізниці" брак ліквідності, я боюся, що нас не зрозуміють, якщо ми замовимо консалтинг на 80 млн гривень. Як мінімум, на вилах винесуть або міністерство, або "Укрзалізницю", або обох", – підкреслив він.
Криклій заявив, що трансформаційні речі важливі, але спершу потрібно "рятувати людину, а потім покращувати її стан".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 січня 2020 року Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з Deutsche Bahn. Цей альянс є логічним продовження плану реструктуризації "Укрзалізниці", який анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.
23 січня влада України ухвалила рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років Deutsche Bahn AG.
28 квітня стало відомо, що у Кабміні тимчасово призупинили проєкт співпраці між "Укрзалізницею" і Deutsche Bahn.