На вилах винесуть обох, – Криклій про співпрацю УЗ з Deutsche Bahn

"Укрзалізниця" повернеться до ідеї співпраці та консалтингу із найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn після покращення фінансової ситуації всередині компанії.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді".

"До Deutsche Bahn ми будемо повертатися, але коли в "Укрзалізниці" брак ліквідності, я боюся, що нас не зрозуміють, якщо ми замовимо консалтинг на 80 млн гривень. Як мінімум, на вилах винесуть або міністерство, або "Укрзалізницю", або обох", – підкреслив він.

Криклій заявив, що трансформаційні речі важливі, але спершу потрібно "рятувати людину, а потім покращувати її стан".

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