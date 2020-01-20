"На виході отримаєте бонус": українцям дали пораду, як на халяву закупитися в Китаї

У китайському місті Санья на Хайнані в супермаркеті "Ванг Хао" діє новорічна акція – при покупці на 200 юанів покупець отримує квиток ще на 100 юанів на подальший шопінг.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook відомий журналіст і волонтер Андрій Боєчко, який подорожував разом зі SkyUp. За його словами, не варто поспішати купувати фрукти поблизу готелю – краще сісти на автобус, який їде в центр міста, і знайти найбільший в місті супермаркет "Ванг Хао".

Він нагадав, що зараз обмінний курс становить 3,3 грн за один юань.

"Суть новорічної акції у них така – за кожні 200 юанів, сплачених на касі, вам дають квиток на 100 юанів, з яким ви можете знову зайти в зал і набрати продукти, рибу або одяг. Цей квиток і є оплатою за товар. Що купити в Китаї на 200 юанів? (Це приблизно 700 гривень). Я зараз купив кросівки дружині (125 юанів, мокасини собі (75 юанів) і два манго 0,8 кг за 12 юанів). На виході дали квиток на 100 юанів", – пише Боєчко.

Супермаркет "Ванг Хао" facebook.com/Boiechko

Супермаркет "Ванг Хао" facebook.com/Boiechko

За його словами, він відразу ж зміг і використати акційний квиток.

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"Взяв пакет чіпсів з дур'яну (дур"ян вивозити заборонено з Китаю). У подарунок до нього дали пакет кави. Взяв пакет в'яленого манго, шість булочок, пітахаю на кілограм триста грамів і пакет невідомих фруктів! Для порівняння: зелений кокос на набережній біля готелю коштує 10 юанів, в тому супермаркеті – 6, а з акцією – 4", – додав волонтер.

Супермаркет "Ванг Хао" facebook.com/Boiechko

Супермаркет "Ванг Хао" facebook.com/Boiechko

Супермаркет "Ванг Хао" facebook.com/Boiechko

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