На Волл-стріт підрахували збитки від коронавірусу: як збідніє світ за 2 роки

Сумарний збиток для світової економіки через поширення COVID-19 становитиме понад $5 трлн протягом двох років.

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Про це повідомляє у четвер, 9 квітня, агентство Bloomberg з посиланням на підрахунки банків Волл-стріт.

В агентстві звернули увагу на те, що світ занурюється у найглибшу рецесію у мирний час з 1930-х років. Це пов'язано з тим, що поширення вірусу змусило країни закрити велику частину підприємств.

Коронавірус вдарить по світовій економіці naked-science.ru

Експерти прогнозують, що спад буде короткочасним, проте економікам потрібно щонайменше два роки, щоб повернуться до докризових показників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд готовий виділити $1 трлн на подолання фінансової кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9% через епідемію, водночас під ударом здебільшого опиняться робочі місця та ділова активність.

У прогнозі Saxo Bank йшлося, що нинішній рік буде втрачений для світової економіки через потужий удар по попиту, пропозиції та обвалу на ринку нафти, спровокований поширенням нового коронавірусу.

Зі свого боку радник президента України, економіст Олег Устенко вважає, що криза у світовій економіці була неминучою – незалежно, почалася б вона з пандемії коронавірусу чи без неї.

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