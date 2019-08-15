На Україну чекають пікові виплати: що буде з курсом долара

Україні до кінця року потрібно заплатити за боргами 169 млрд грн – 71,4 млрд у гривнях, а решта в валюті.

При цьому на вересень припадає другий максимум у цьому році – 58,5 млрд грн. Попередній був у травні – 77,8 млрд грн, повідомляє "Сегодня".

Водночас експерти вважають, що пікові виплати у вересні навряд чи якось позначаться на курсах долара і євро.

"Сьогодні всі ризики вересневих піків зняті. Наприклад, у нас достатньо грошей у золотовалютному резерві. Якщо говорити конкретно про курс, то до пікових виплат вони заплановані на початок місяця. Я б говорив про збереження курсу в межах 25-26 грн за долар", – повідомив аналітик Андрій Шевчишин.

Економіст Олександр Савченко також вважає, що виплата боргів не вдарить по національній валюті України.

"Нацбанк не буде виходити на валютний ринок і скуповувати долари. Плюс зараз скорочуються витрати – буде менше витрачатися інвестиційних грошей", – зазначив він.

Також, за словами економіста, Міністерство фінансів продовжує позичати гроші під великі відсотки і в гривні, і у валюті. І за рахунок надліміту нових боргів і будуть покриті виплати у вересні.

"Але це "халіф на годину" – в майбутньому це може негативно позначитися на курсі гривні. В цілому ж, до кінця року, я думаю, буде 27-27,5 грн за долар, але за умови, що не буде екстремальних подій", – підсумував Савченко.

Експерти вважають, що пікові виплати у вересні навряд чи якось позначаться на курсах долара і євро

Нагадаємо, гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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