На Україну чекає масштабна приватизація: Зеленський в США озвучив строки

У четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку провів зустріч із представниками бізнес-кіл США і закликав їх інвестувати в нашу країну.

Про це повідомляє прес-служба Офісу глави держави (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, президент заявив, що в жовтні буде розглянуто законопроект про істотне скорочення списку підприємств, заборонених до приватизації. "Ми починаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах", – сказав Зеленський.

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Президент закликав американських бізнесменів інвестувати в Україну, озвучивши обнадійливі дані про економіку.

"Прийнято низку законів, які значно збільшують прозорість регулювання фінансової сфери. На тлі цих змін виріс кредитний рейтинг України – з В- до В і покращився прогноз зі "стабільного" на "позитивний" агентства Fitch Rating. Економіка зростає вже 14 кварталів підряд і досягла 4,6% у 2-му кварталі цього року", – пояснив він.

"Ми і далі будемо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами – Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими фінансовими установами", – додав Зеленський.

Також президент звернув увагу на те, що найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект про концесію, який дозволить залучити на прозорих і зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру.

Зеленський зустрівся з бізнесменами США Пресслужба ОП

Зеленський підкреслив, що нова українська влада має прагнення і можливості вирішити всі проблеми іноземних інвесторів в нашій країні, і запрошує західний бізнес стати частиною процесу трансформації України в європейську розвинену державу.

"Саме це для нас найважливіше: ми ідентифікуємо та системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні – від проблеми на митницях і в податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності", – пообіцяв він.

"Ми будемо реформувати судову систему, щоб кожен інвестор – чи то західний чи український – міг впевнено розраховувати на справедливість. Ми також вже почали реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них", – додав Зеленський.

Глава держави закликав інвесторів вірити в Україну та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру. "Разом, я впевнений, ми досягнемо успіху", – зазначив президент.

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