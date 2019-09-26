Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:04
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

На Україну чекає масштабна приватизація: Зеленський в США озвучив строки

5.4т Читати матеріал російською

У четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку провів зустріч із представниками бізнес-кіл США і закликав їх інвестувати в нашу країну.

Про це повідомляє прес-служба Офісу глави держави (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, президент заявив, що в жовтні буде розглянуто законопроект про істотне скорочення списку підприємств, заборонених до приватизації. "Ми починаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах", – сказав Зеленський.

Новини
Зустріч Зеленського і Трампа: всі подробиці

На Україну чекає приватизація: Зеленський озвучив строки

На Україну чекає приватизація: Зеленський озвучив строки

Пресслужба ОП

Президент закликав американських бізнесменів інвестувати в Україну, озвучивши обнадійливі дані про економіку.

"Прийнято низку законів, які значно збільшують прозорість регулювання фінансової сфери. На тлі цих змін виріс кредитний рейтинг України – з В- до В і покращився прогноз зі "стабільного" на "позитивний" агентства Fitch Rating. Економіка зростає вже 14 кварталів підряд і досягла 4,6% у 2-му кварталі цього року", – пояснив він.

"Ми і далі будемо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами – Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими фінансовими установами", – додав Зеленський.

Також президент звернув увагу на те, що найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект про концесію, який дозволить залучити на прозорих і зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру.

Зеленський зустрівся з бізнесменами США

Зеленський зустрівся з бізнесменами США

Пресслужба ОП

Зеленський підкреслив, що нова українська влада має прагнення і можливості вирішити всі проблеми іноземних інвесторів в нашій країні, і запрошує західний бізнес стати частиною процесу трансформації України в європейську розвинену державу.

"Саме це для нас найважливіше: ми ідентифікуємо та системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Українівід проблеми на митницях і в податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності", – пообіцяв він.

"Ми будемо реформувати судову систему, щоб кожен інвестор – чи то західний чи український міг впевнено розраховувати на справедливість. Ми також вже почали реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них", – додав Зеленський.

Глава держави закликав інвесторів вірити в Україну та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру. "Разом, я впевнений, ми досягнемо успіху", – зазначив президент.

Зеленський зустрівся з бізнесменами США

Зеленський зустрівся з бізнесменами США

Пресслужба ОП

Зеленський зустрівся з бізнесменами США

Зеленський зустрівся з бізнесменами США

Пресслужба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді Зеленського заявили, що великі державні компанії-монополісти потрібно розділяти і продавати частинами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "приватизація держмайна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
приватизація держмайна
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
приватизація
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
15
13
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
..оказывается еще не все прожучили..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Раздадут последнее. А что будет следующая власть приватизировать? Украинцев на донорские органы
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
служебные клоуны-марионетки отрабатывают колониальные коврижки.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel