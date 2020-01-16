На українців чекатиме деофшоризація: що вирішила монобільшість

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 16 січня, ухвалила законопроєкт №1209-1 щодо адміністрування податків.

Документ "Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" у другому читанні підтримали 256 народних депутатів. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроєкту повідомив, що цей документ спрямований на деофшоризацію в Україні.

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"Закони спрямовані на деофшоризацію, ту, яку обіцяли багато урядів і скликань. Законопроєкти покликані припинити ті схеми, які існують у великому бізнесі і допомагають не сплачувати податки в України", – наголосив він.

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 16 січня, ухвалила законопроєкт №1209-1 щодо адміністрування податків

Зокрема відповідна законодавча ініціатива передбачає:

забезпечення додаткових надходжень до держбюджету за рахунок підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання;

запобігання використанню агресивних схем податкового планування;

сприяння запровадженню міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі;

вдосконалення процедуру адміністрування податків та зборів;

сприяння дотриманню принципу справедливості оподаткування;

уточнення процедури подання вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску;

зміну розміру штрафів за порушення вимог, передбачених законом;

виключення обов'язку контролюючого органу інформувати Пенсійний фонд про погодження результатів перевірок в частині нарахування єдиного внеску;

внесення змін у закони про держпідтримку сільського господарства, які уточнюють формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих товарів, при досягненні якої у виробника з'являється право на отримання бюджетної дотації;

встановлення ставки мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 16 січня, ухвалила законопроєкт №1209-1 щодо адміністрування податків

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна служба фінансового моніторингу представила звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

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