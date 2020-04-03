На українців чекає новий курс долара: аналітик розповів, коли розвернеться гривня

Гривня може відкотитися до позначки 27,25 грн/$ на міжбанку, але, ймовірно, цією ситуацією скористаються покупці, повернувши долар на траєкторію зростання.

Про це OBOZREVATEL заявив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Аналітик дав прогноз щодо курсу гривні rbc.ua

"Девальваційні ризики зберігаються, що пов'язано з падінням валютних надходжень в країну, економічним спадом і бюджетним дефіцитом. Питання по співпраці з МВФ хоча і рухається до вирішення, все ще не вирішене, як і ситуація за допомогою населенню, запаси якого стрімко виснажуються", - розповів аналітик.

Він також підкреслив, що зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку. В умовах звуження ліквідності ринку, за його словами, навіть невеликі перекоси між попитом і пропозицією змінюють ситуацію.

"Аграрії заводять валюту для посівної, експортери також заводять валюту за підсумками кварталу. Настрої на світових ринках залишаються негативними. Рецесія фіксується у більшості країн, що в перспективі різко скоротить торгову активність і український експорт в тому числі", - додав Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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