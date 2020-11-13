На українців чекає масштабна пенсійна реформа: грошей на виплати може не вистачити

В Україні вже з наступного року можуть запустити накопичувальні пенсії: всім, хто працює, у віці до 50 років доведеться віддавати 4% зарплати на спеціальний рахунок. Там гроші будуть накопичуватися, а під час досягнення 60 років їх можна буде зняти.

Про те, які загрози приховані в нову реформу Кабміну і яку виплату можна буде отримати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Якщо платити 4% з середньої зарплати в 10 тис. грн, розповідає вчена, кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко, то в кращому разі можна розраховувати на другу виплату в розмірі 400 грн. І це за умови, що зібрані гроші будуть досить успішно інвестувати, а отриманий прибуток повністю покриє інфляцію.

Щоб отримувати пенсію 20 років, в ідеалі відкладати потрібно удвічі довше. Тоді можна було б розраховувати на виплату в розмірі 800 грн. "Про гідну пенсію взагалі не йдеться", – каже Ткаченко.

"Закон встановлює вимоги щодо диверсифікації активів (розкладання "по різних кошиках"): не більше ніж 5% активів у зобов'язання одного підприємства, не більше ніж 10% у нерухомість тощо. Тому фонди не можуть вкладати пенсійні накопичення людей в абищо, а також не можуть усі накопичення вкласти в один банк або в одне підприємство і втратити, якщо воно збанкрутує", – цитує пресслужба Мінсоцполітики главу відомства Марину Лазебну.

У 2011-му, коли в Україні всерйоз розглядали можливість запуску накопичувальної системи, Кабмін зупинило саме відсутність зрозумілих інструментів для інвестування: немає і тоді не було фондового ринку, немає стабільної економічної ситуації, є висока інфляція. Інвестувати в нерухомість або землю небезпечно: їхня ціна падає після кожної кризи.

Сукупна інфляція відтоді досягла близько 113%! Тобто якби в той момент в Україні створили накопичувальний рівень, то в 2014-2015 роках, коли відбувся різкий стрибок цін, зібрані гроші могли просто знецінитися.

Міністр соціальної політики в Кабміні Володимира Гройсмана Андрій Рева розповідає OBOZREVATEL: за внеску в 4% не буде навіть 400 грн другої пенсії. "Та не отримаєте ви 400 грн з урахуванням інфляції. Де будуть брати капіталізацію вище рівня інфляції? Немає такої можливості! Це чиста піраміда", – говорить політик.

Загрозу, що накопичувальний рівень перетвориться на фінансову піраміду, озвучили і в Комітеті з питань антикорупційної політики. Нижче – висновок комітету.

Фінансувати "другу" пенсію будуть за рахунок скорочення надходжень до місцевих бюджетів і до Пенсійного фонду. 2% зберуть із ЄСВ і 2% із ПДФО. Міністерка Лазебна повинна робити все, щоб відстояти фінансування ПФУ, а замість цього вона чомусь підтримує таку ініціативу, говорить Ткаченко.

В Україні станом на 1 вересня борг перед Пенсійним фондом (ПФУ) досяг 20,5 млрд грн. Тільки фізособи-підприємці не заплатили "на пенсії" близько 11 млрд грн. Водночас загальний дефіцит ПФУ зростає. Це може призвести до "ризиків, пов'язаних із виплатою пенсій", повідомляє Комітет з питань соціальної політики Верховної Ради.

Так, у 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду зростуть до 203,8 млрд грн.

"Зібрати гроші, запустити збір внесків легко. Інша справа, що з цими внесками робити. Коли була реформа 2011 року, серйозно розглядали запуск накопичувального рівня. Але тоді Кабмін зупинило те, що гроші не було куди інвестувати. Тоді не змогли створити жодного інвестиційного проєкту, в який можна було вкласти пенсійні гроші. Зараз уряд дуже легко до цього ставиться. Запустити можна, а далі що? Велика відповідальність із тим, куди вкладати ці гроші", – підсумувала Ткаченко.