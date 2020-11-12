На українців чекає карантин вихідного дня: по кому вдарить найболючіше

В Україні із суботи, 14 листопада, запроваджують карантин вихідного дня. Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування.

Як стверджують аналітики ​​компанії Poster, на вихідні випадає основна частина виторгу таких закладів, передає Na chasi.

На вихідних заробляють у середньому від тижневого обігу:

ресторани – 41%,

бари – 40%,

піцерії та кальянні – 35%,

фастфуд – 31%,

кондитерські – 30%,

кав'ярні – 27%,

пекарні – 25%.

Як карантин вихідного дня вплине на заклади харчування Poster

"Карантин вихідного дня призведе до різкого спаду виторгу закладів, але постійні витрати водночас залишаться на рівні. Дослідження Poster базується на операційних даних близько 5000 закладів України. Дані за період із 6 січня по 8 листопада 2020 року", – зазначає видання.

Що зачинять на карантин вихідного дня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка щонайменше на три тижні.

Зачинять:

Заклади харчування, крім їжі з собою.

Будівельні та інші магазини споживчих товарів.

ТРЦ та інші розважальні центри.

Спортзали, фітнес-центри, басейни.

Не проводитимуть масових заходів.

Дозволять працювати:

Супермаркетам і продуктовим магазинам.

Аптекам.

Транспорту з обмеженнями щодо кількості пасажирів – лише сидячі місця.

АЗС.

Дозволяються прогулянки в парках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.

Проти такої ініціативи найперше виступили ресторатори: вони погрожували саботувати карантин і зібрали під Кабміном мітинг.

Уряд відновив і розширив програми підтримки бізнесу, які діяли під час введення карантину навесні.