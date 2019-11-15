Українцям перерахували тарифи на газ: скільки заплатимо і як будуть рости ціни

Після підвищення ціни на природний газ для промислових споживачів, НАК "Нафтогаз України" анонсував чергове збільшення ціни на блакитне паливо у листопаді для населення та інших споживачів на 14,7%.

Чи буде воно остаточним в опалювальному сезоні 2019-2020 рр., і як вплине на комуналку – читайте в OBOZREVATEL.

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Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення більш ніж у 600 грн.

В ході опалювального сезону 2019/2020 ціна на блакитне паливо зросте ще у межах 20%.

Збільшення вартості газу відіб'ється на тарифах на опалення вже цієї зими.

Ціна зросте

Як повідомляє пресслужба компанії, у порівнянні з минулим місяцем ціна на газ для населення зросте на 626,24 грн – до 4,899 тис. грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ і вартості транспортування).

При цьому наголошується, що зазначена ціна газу для населення є найнижчою листопадовою ціною з 2016 року.

За даними Всеукраїнського галузевого об'єднання "Федерації роботодавців нафтогазової галузі", в зв'язку з листопадовим підвищенням, роздрібні ціни на природний газ по регіонах також виросли в середньому на 12,57%.

Втім, кінцеві роздрібні ціни на газ відрізняються в залежності від регіону. Це обумовлено тарифом на розподіл, який встановлює НКРЕКП, а також від націнки, яку встановлює кожен газзбут самостійно.

Таким чином, найбільшу суму за тисячу кубометрів газу заплатять:

"Миколаївгаз" – 7091 грн (+ 12,19% в порівнянні з жовтнем);

"Газовик" – 7086,68 грн (+ 12,19%);

"Рівнегаз" – 7085 грн (+ 12,2%).

Найменше заплатять споживачі, яких обслуговують:

"Київгаз" – 6468,68 грн (+ 13,52%);

"Кременчукгаз" – 6478,64 грн (+ 13,49%);

"Харківміськгаз" – 6537,32 грн (+ 13,36%).

Але, як зазначають енергетичні експерти, на цьому підвищення цін не зупиниться.

"Так, вартість виросте, і вона має вирости. Нам треба розуміти, що сезонне коливання цін відбуватиметься відповідно до того, як це є на європейському ринку. Взимку газ дорожчий, а влітку дешевий. Але тут треба дивитися залежно від коливання ціни на спотовому ринку у Європі. Не думаю, що будуть якісь серйозні цінові стрибки, оскільки блакитного палива в європейських і українських газосховищах під зав'язку", – сказав у коментарі OBOZREVATEL президент Центру глобалістики "Стратегія ХХ" Михайло Гончар.

Газова плита "Дзеркало тижня"

Такий самий прогноз дає і співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич зазначаючи, що зростання цін неминуче.

"За оцінками "Нафтогазу" ціна може підвищитися ще приблизно на 15-20%", – заявив енергетичний експерт у коментарі OBOZREVATEL.

Що ще вплине на підвищення ціни на газ

Як пояснює Гончарук, вартість газу на українському ринку формується у кореляції з цінами на європейському ринку, але за останній рік європейський ринок був перенасичений газом, і ми стали свідками зниження цін на блакитне паливо.

Ще один момент, чому ціна впала, – це популізм у ході президентських і парламентських виборів: "У результаті "Нафтогаз" відчув на собі тиск із боку уряду, і минулого, і чинного з тим, щоб тарифи падали. Але така політика не допомагає. Не треба ламати закони ринку під "хотілки", бо, коли таке робили у Венесуелі, то ми бачимо, чим усе закінчилося", – каже енергетичний експерт.

У полюванні за дешевими тарифами українцям доведеться заплатити двічі, вважає Гончарук, пояснюючи, що такі дії призведуть до ще більшого подорожчання.

"Лунають пропозиції продавати газ власного видобутку для населення за собівартістю. У такому разі ми знищимо газовидобувну галузь в Україні, і повністю перейдемо на імпорт. Зараз ми споживаємо дві третини українського газу, а одну третину імпортуємо. Але це не означає, що свій газ ми повинні купувати за безцінь, навпаки, ми повинні підтримувати свій ринок, щоб не платити більше за імпорт", – сказав він.

Ще однією серйозною проблемою для України є переговори щодо укладання "транзитного" контракту з РФ, зазначає Марунич.

Газова труба Delo.ua

"Рішення суперечки про транзит російського газу є істотним чинником вірогідного підвищення ціни на газ в Україні. Якщо ми будемо мати сценарій переривання транзиту, а можливо тривалого переривання, то тут вкрай складно прогнозувати, як підвищаться тарифи. Котирування на міжнародних біржах можуть змінитися дуже істотно в бік збільшення з усіма подальшими наслідками", – заявив він.

Формування ринкової ціни на газ

Така формула розрахунку вартості газу є вимогою МВФ у переговорах про надання чергового траншу Україні. Цей пункт неодноразово піддавався критиці з боку експертів, українців і окремих політиків, оскільки встановлення ринкової ціни – це ще один фактор, який істотно підвищить вартість природного газу для населення.

І насправді, як нагадав Дмитро Марунич, в Україні вже ухвалений закон про ринок природного газу, в якому написано, що з 1 січня 2020 року має бути введений принцип ринкового ціноутворення на газ.

Про це також говорив і директор "Газопостачальні компанії "Нафтогаз України" Максим Рабинович: "Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. А там у нас абсолютно ринкові ціни".

Він пояснив, що наразі "Нафтогаз" ціну блакитного палива для українців не визначає – НАК лише вибирає найменший із запропонованих йому чотирьох показників. А ось ціна на газ для населення з 1 січня 2020 року в Україні зміниться у бік збільшення. Це написано в законі, що скасовує з 1 січня спеціальні зобов'язання "Нафтогазу".

Якщо уряд не внесе жодних змін, то з нового року ціна формуватиметься на базі біржових торгів всередині нашої держави.

При цьому Михайло Гончар стверджує, що з МВФ можна домовиться.

"Попередня влада не змогла довести Фонду, що ми не можемо встановлювати ціни виключно у прив'язці з орієнтацією тільки на спотовий ринок, бо у нас споживається дві третини газу власного видобутку", – каже він.

"Це має використовуватися, хоча сама вимога МВФ цілком справедлива. Просто нам не треба вестися, коли вони рекомендують закласти підвищення ціни у півтора рази. Тут потрібно довести, що це занадто, з огляду на недостатню платоспроможність споживача, і наявність свого газу. Однак тут питання полягає в тому, що МВФ хоче, щоб Україна все ж могла віддавати ці запозичення. І найпростішим шляхом для них виявилося підвищення ціни на газ", – зазначив енергетичний експерт.

Зростуть тарифи на опалення

Це буде логічним наслідком підвищення ціни на газ для населення, кажуть енергетичні експерти. І очікувати нових цифр у платіжках українці можуть уже взимку 2019/2020 рр.

"Гадаю, що тарифи переглядатимуться вже з нового року, безумовно, оскільки в ціні на послуги опалення закладається вартість газу та вугілля. І тут треба дивитися, бо постачальники тепла намагатимуться непропорційно високо підняти вартість послуг опалення", – сказав Гончар, висловивши сумнів, що НКРЕКП впорається зі своєю функцією, як регулятора і швидко відреагує на бажання постачальників спустошити кишені споживачів.

За словами Марунича, насправді у обласних теплокомуненерго (ТКЕ) немає підстав для перегляду свого тарифу, враховуючи, що вони і так постачають тепло споживачам за завищеними цінами.

"У минулому опалювальному сезоні тариф у нас був 8,55 грн за тис. куб. м. газу, зараз же ціна нижча, навіть після останнього підвищення. І зараз ТКЕ розраховують ціни на тепло виходячи з тієї ціни, хоча вхідна ціна газу зараз у них близько 6 грн за тис. куб. м газу. Однак це не завадило окремим ТКЕ, зокрема Київському, посилаючись на певні прогнози "Нафтогазу" про зростання ціни європейського газу поточної зими приблизно на 30%, ставити питання про підвищення тарифу на опалення ще на 29%. І його узгоджують", – заявляє експерт з енергетики.

Тарифи на опалення "Народна правда"

Але навіть з таким розкладом цілком можливо, що обласні теплокомуненерго знайдуть причину для додаткового підвищення тарифів на опалення.

"Ймовірно, рано чи пізно підстави для підвищення у них з'являться, наприклад, зростання цін імпортного газу, яке напевно відбудеться, і місцеві держоргани їм навряд чи відмовлять. Швидше за все тарифи на опалення і гарячу воду підвищать вже у поточному опалювальному сезоні 2019/2020 рр.", – спрогнозував Марунич.

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