На українській митниці вирішили знайти топкерівника за три дні, два з яких – вихідні

На посаду заступника голови Державної митної служби України хочуть знайти людину за три дні, два з яких випадає на вихідні.

Відповідна вакансія з'явилася на новому порталі Державних вакансій. Заробітна плата для топкерівника вказана 26,5 тисяч гривень. Повідомлення з'явилося на сайті 4 грудня, а кінцевий термін подачі заявки – 7 грудня.

"Державна митна служба шукає собі заступника голови. Термін подачі документів 3 дні, два з яких – вихідні", – прокоментувала ситуацію нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму телеграм каналі.

До вакансії вказані такі вимоги:

1. Ступінь вищої освіти – не нижче магістра.

2. Загальний стаж роботи – не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сфері митної справи та бюджетній сфері – не менше трьох років.

3. Вільне володіння державною мовою.

4. Володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Галицька митниця Держмитслужби розмістила вакансію на посаду головного держінспектора з протидії митним правопорушенням з окладом 5 500 грн.

У жовтні розмістили вакансію на посаду голови Державної митної служби. Оклад чиновника, який має боротися з багатомільярдною контрабандою, визначили у суму менш ніж тисяча євро – 29,4 тис. грн.

18 листопада Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна головою Державної митної служби.