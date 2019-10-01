На уклін Трампу: у "газопроводу Путіна" з'явився потужний союзник

Англо-нідерландська компанія Royal Dutch Shell звернулася до Конгресу США з проханням не вводити санкції проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це заявив глава представництва Shell в РФ Седрік Кремер, передає Reuters. Він уточнив, що в Європі продовжує знижуватися видобуток газу і незабаром країнам ЄС знадобляться додаткові поставки як СПГ, так і трубопровідного газу.

"Якщо нинішній законопроєкт, який розглядається в Конгресі США, буде ухвалено, він зачепить всі підприємства, які беруть участь у проєкті, зокрема Shell. Тому ми з повагою закликаємо законодавців не вводити ці санкції", – сказав Кремерс.

США попросили не вводити санкції проти "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіштовхнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.

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