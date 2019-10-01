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1 жовтня • оновлено в 22:10
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На уклін Трампу: у "газопроводу Путіна" з'явився потужний союзник

11.1т Читати матеріал російською

Англо-нідерландська компанія Royal Dutch Shell звернулася до Конгресу США з проханням не вводити санкції проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це заявив глава представництва Shell в РФ Седрік Кремер, передає Reuters. Він уточнив, що в Європі продовжує знижуватися видобуток газу і незабаром країнам ЄС знадобляться додаткові поставки як СПГ, так і трубопровідного газу.

"Якщо нинішній законопроєкт, який розглядається в Конгресі США, буде ухвалено, він зачепить всі підприємства, які беруть участь у проєкті, зокрема Shell. Тому ми з повагою закликаємо законодавців не вводити ці санкції", – сказав Кремерс.

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США попросили не вводити санкції проти

США попросили не вводити санкції проти "Північного потоку-2"

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Тема
Північний потік - 2
Місце
США
Тег
Північний потік - 2
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Скоро Будет не хватать газа... Вот как Станет не хватать, тогда и обратитесь в Конгресс.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Бабаев Бабай, Что бы ты не писал - Конгрессу пофигу все эти обращения. А когда не будет хватать газа им предложат покупать американский. Украина покупает газ в ЕС дороже чем в России, так почему ЕС не может точно так же дороже покупать газ, но только у США? Во имя демократии, во имя демократических ценностей.
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Mak Alex
Mak Alex
Бабаев Бабай, а тобі що " якутский петух" пшукає в плиту на кухні?
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филипп филипыч
филипп филипыч
опа це! тут базар за бабки и украина не причем. но если пендосы решат повоевать (экономически) то европейские коммерсанты обозлятся. угадайте какой стране это на руку?)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
филипп филипыч, тебе чего ж..пу рвать,акционер газпрома?или методичка пригожинская?хехе
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