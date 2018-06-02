Морозиво в Україні небезпечне: як обманюють покупців

В Україні зараз повністю відсутня система контролю за якістю морозива і відповідністю складу, який вказують виробники на упаковці.

Про це в ефірі ObozTV заявив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"У дитинстві купиш морозиво, воно через 5-7 хвилин починає текти, стаканчик протікає. Нещодавно купив собі морозиво 47-33 - це ДСТУ (Державний стандарт України. - Ред.), яке гарантує, що там немає крім молочних жирів ніяких інших. Стаканчик мені не подобається, викинув у смітник. Приходжу викинути сміття вранці, а морозиво не розтануло за добу. Думаю, нічого собі. Випадковість? Нічого подібного", - підкреслив він.

Крім того, Несміянов звернув увагу на продовження терміну зберігання ласощів.

"Раніше морозиво зберігалося 10-12 місяців. Сьогодні підходиш і є морозиво, яке зберігається два роки. Як вони примудрилися продовжити життя морозиву? Хлопці вирішили, що навіщо прострочку викидати, якщо можна додати хімічні елементи і продавати два роки. У нашій країні, де йде системне відключення електроенергії, виробник чомусь вирішив, що два роки можна утримувати одну і ту ж температуру. Повний маразм", - додав громадський діяч.

Не кращим чином справи з ваговим морозивом джелато, яке продають на вулицях.

"Ложечки мити ніде. Замість того, щоб до кожного сорту купити ложечку, вони завели одну і миють в брудній воді. Перевіряли біля метро "Університет", дивлюся в ту воду, а там муха плаває. Муху ми врятували, але споживачів - не думаю", - додав Несміянов.

Також він порадив не орієнтуватися на ціну продукту як показник якості.

"Хлопці, які підробляють, зрозуміли цей лайфхак. Сьогодні найдорожче купиш і можеш на той світ піти. Підробляють все, контролю ж немає", - підсумував активіст.

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