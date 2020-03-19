На світових ринках відбулося чергове падіння

Основні фондові індекси Європи у четвер, 19 березня, продовжують знижуватися після пережитої корекції напередодні.

Про це свідчать дані торгів Investing.com.

Британський індекс FTSE 100 упав на 1,2%, до 5019,75 пункту, німецький DAX - на 0,83%, до 8380,25 пункту, французький CAC 40 проте натомість незначно виріс - на 0,08%, до 3757,71 пункту.

Також падають і ф'ючерси на індекс S&P 500 – на 5,18% до 2398,12 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - майже 3,5%, японський Nikkei 225 втратив майже 1%, гонконгський Hang Seng - більше 4%.

Напередодні Європейський центральний банк спробував оживити ринок, оголосивши про програму викупу цінних паперів приватного і державного сектору на суму у 750 мільярдів євро у відповідь на спалах коронавірусу.

На тлі кризи Сенат США приступив до вивчення пропозиції Білого дому про виділення $ 1 трлн на підтримку економіки, включаючи пряму допомогу американських домогосподарств і фінансову допомогу авіакомпаніям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основні європейські індекси 18 березня знизилися після початку біржових торгів на 5% на тлі боротьби країн з коронавирусной інфекцією.

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