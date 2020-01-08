На світ чекає нова фінансова криза: економісти забили на сполох

Закордонні економісти заявили, що світ наближається до нової фінансової кризи.

Хвиля революцій і протестів, ціни на нафту, американські вибори, торгова суперечка між Китаєм та США – все це може стати "спусковим гачком" для її початку. Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас фінансисти звертають увагу на специфічні для конкретних країн проблеми. Зокрема, йдеться про зростання дефолтів на китайському внутрішньому ринку облігацій та уповільнення економічного зростання в Індії.

Також експерти зауважують зростання популістських рухів, дії яких призводять не до реформ, а до нераціонального розподілу ресурсів, інфляції активів, збільшення боргу й виникнення нових проблем.

Крім цього, закордонні економісти попереджають, що нову кризу можуть зумовити високі ціни на нафту. Так уже було у 2008 році, коли сировина коштувала понад 140 доларів за барель.

Гарячі точки на карті часто збігаються з місцями найбільших запасів нафти. Також "спусковим гачком" для зростання її вартості може бути ескалація відносин між США й Іраном.

Хвиля революцій і протестів, ціни на нафту, торгова суперечка між Китаєм та США – все це може стати "спусковим гачком" для її початку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Національному банку визначили перелік головних економічних загроз для України. Серед них – зовнішня криза. Якщо прогнози провідних аналітиків виявляться правильними і світ наздожене черговий удар, постраждають і українці.

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