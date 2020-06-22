На стіну з Росією попросили виділити ще 4,5 млрд гривень

"Стіна" на кордоні з Росією

Державна прикордонна служба пропонує Кабінету міністрів виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з Росією.

Про це йдеться в пояснювальній записці Держприкордонслужби щодо необхідних змін проєкту "Стіна". Його оприлюднила експертна організація StateWatch.

Якщо Кабмін ухвалить такі пропозиції, загальна вартість "Стіни" зросте до 6,2 млрд грн, адже з початку реалізації проєкту Держприкордонслужба вже витратила 1,7 млрд грн.

"Адміністрацією ДПрС було направлено на погодження до Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту та Держгеокадастру проєкт розпорядження Кабінету Міністрів, який передбачає завершення реалізації "Стіни" на українсько-російському кордоні у 2025 році, а також збільшення його фінансування на 4,5 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Таку пропозицію Держприкордонслужба обгрунтовує значним скороченням обсягу фінансування проєкту.

"На будівництво "Стіни" у 2019-2020 роках було передбачено виділення 1,664 млрд грн, однак розмір фактичних видатків склав 800 млн грн, тобто менш ніж половину від запланованих.

До того ж, прикордонники посилаються на зростання вартості будівельних матеріалів та заробітної плати працівників, а також збільшення термінів виконання бюджетної програми, якою передбачена реалізація "Стіни".

Проєкт "Стіна" StateWatch

За словами прикордонників, погодження запропонованих ними змін дозволить завершити будівництво кордону на українсько-російській та українсько-молдовській ділянках у наступні періоди:

у 2020-2021 роках – в межах Харківської та Луганської областей;

у 2021-2022 роках – в межах Луганської та Сумської областей;

у 2022-2025 роках – в межах Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

"Стіну" на російсько-українському кордоні побудовано на 40%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завершення будівництва стіни на кордоні між Україною і Росією збираються перенести на 2025 рік.

Зазначимо, що у 2019 році приватна фірма ТОВ "Будцентр Витязь" отримала 20 мільйонів гривень авансу з рахунку Державного казначейства за продовження робіт з облаштування кордону з Російською Федерацією.