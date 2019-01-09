''На Росії всі раби'': у Криму поділилися наслідками ''процвітання''

В анексованому Росією Криму так звана влада масово почала відбирати у місцевих жителів бізнес.

Про ситуацію, яка трапилася у Ялті, стало відомо завдяки обговоренню на одному з місцевих форумів півострова. На нього звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Ялта. Дрібний бізнес і процвітання у гавані", — підписала вона скріншот обговорення.

Ялта

Дрібний бізнес і процвітання в гавані pic.twitter.com/gxx4icAu26 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 9 січня 2019 р

Історії двох мешканок міста описала користувач Віра Мартиненко: "Ялта. Дві матері, які виховують самі дітей. У однієї перукарня, уже 11 років, у якій вона сама і плитку клала, і штукатурила, і унітаз ставила. Думала, буде синові хоч маленьке підпілля, — перукарня на два крісла. Друга вирішила відкрити безалкогольне кафе. Тому, що вміла пекти, морозиво, каву, чай... У 2015 році, за новими стандартами. Вони подружилися. Але виявилося, що в приміщення заходить Мін'юст. Звільніть цокольні поверхи! Негайно! Усе".

У коментарях під постом користувачі звернули увагу на той факт, що до анексії Криму на півострові не чинили таке свавілля: "Не хочеться зловтішатися, а хочеться запитати: ви що собі думали у 2014 році, дурепи?", "На Росії немає власності — всі раби держави", "Буде синові хоч маленьке ПІДПІЛЛЯ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Севастополі підприємці масово поскаржилися на "місцеву владу", зазначаючи, що "місто зачищають від усіх, хто поки ще може заробляти".

Також у Криму офіційно скасували пошук компанії-підрядника, яка повинна була будувати новий онкоцентр у Севастополі.