На роботі, у банках і на виборах: українці з ID-картами зіткнулися з проблемами

В українців, які отримали ID-карти, часто виникають проблеми. Їм відмовляють у банках, під час прийому на роботу і у податкових. Також є труднощі навіть на виборчих дільницях.

У Держміграційній службі запевняють — труднощів не має бути. Але на практиці громадяни не завжди можуть отримати послугу саме через новий документ. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Проблеми виборців

У Центральній виборчій комісії вже заявили, що через нові пластикові паспорти під час виборів до ОТГ виникали проблеми. Зараз у ЦВК аналізують інформацію. Неофіційно нам пояснили, що питання пов'язані з місцем так званої прописки.

ID-карти Ліга.нет

"Людина приходить з пластиковим паспортом, її ідентифікують, однак треба ж подивитися, де вона зареєстрована. А цієї інформації там немає. Можуть же бути і двійники, люди з однаковими іменами, прізвищами і по батькові. У комісіях немає зчитувальних пристроїв, щоб зняти дані з чипа паспорта", — повідомили OBOZREVATEL у комісії.

Закупити пристрої для зчитування до президентських виборів, які заплановані на кінець березня, навряд чи встигнуть — немає грошей, та й проведення тендерів може розтягнутися на півроку.

Тому в ЦВК радять громадянам, у яких пластикові документи, заздалегідь запастися випискою з реєстру про місце прописки і захопити його з собою на виборчу дільницю.

А от спікер Держприкордонслужби Сергій Гунько впевнений, що виборцям жодних додаткових довідок не потрібно.

"ID-картка — це повноцінний документ, жодних виписок до нього не треба. Річ у тім, що у виборчих комісіях є списки виборців, де вказана так звана прописка. Ці списки складають місцеві органи влади, вони вносять всі дані до реєстру виборців. Цього цілком достатньо. Член комісії має лише встановити особу — прізвище, ім'я та по батькові виборця", — заявив OBOZREVATEL Гунько.

З кредитами і заставами — проблеми

Не зникли проблеми з пластиковими документами і в банках. Хоча НБУ дав роз'яснення, українці все одно продовжують скаржитися на працівників фінустанов.

"У мене банкомат проковтнув кредитну картку. Я відстояла чергу, щоб її відновити, а мені кажуть, що ID-паспорта їм не достатньо. Довелося йти і брати виписку про реєстрацію", — розповіла OBOZREVATEL жителька Харківської області Анна Корнієнко.

Корреспондент

Керуючий директор банку "Кредит Оптима" Ігор Львов підтверджує, що з пластиковими документами часто виникають проблеми.

"Якщо валюту міняти, то одне. А от кредит брати або заставу оформлювати... Потрібен ширший список документів, зокрема і документ про місце реєстрації. У банках не скрізь є зчитувальні пристрої, це додаткові витрати і не всі хочуть їх купувати. Звісно, люди обурюються", — зазначив у розмові з нами Львов.

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За словами банкіра, на самій ID-картці є цифри, які вказують на те, де живе людина. "Ось за ними і доводиться розшукувати клієнта, якщо він заборгував гроші", — каже Львов.

А от спікер Держміграційної служби Сергій Гунько зазначає, що банкірам давно роз'яснили, що робити з пластиковими документами. "Чітко сказано, що жодних довідок про прописку не потрібно. Про своє місце реєстрації людина пише в опитувальнику банку і ставить там свій підпис. Цього достатньо", — запевняє Гунько.

Також він наголошує, якщо у банків є прилади для оплати послуг телефоном, то, змінивши програму, їх можна використовувати для зчитування даних з чипа.

На роботу без папірця не приймуть?

Виникають проблеми і під час влаштування на роботу. Зазвичай у відділах кадрів компаній немає зчитувальних пристроїв, тому претендентам доводиться приносити виписки з реєстрів.

"Мені довелося нести виписку про місце реєстрації під час влаштування на роботу. Зчитувальних пристроїв у них немає, а те, що я сама напишу адресу, їх не влаштовує. Ще у податкову весь час доводиться тягати з собою цей аркуш формату А4, він уже весь затерся. Сенс у цьому пластиковому паспорті!" — обурюється у бесіді з нами Наталя Корзун з Київської області.

Невдоволені і самі кадровики. "Раніше зняв копію з паперового паспорта і все. Тепер доводиться людей ганяти за цими виписками. Може і добре, що так придумали, але мені, здається, не додумали цю ідею. Якби у нас був доступ до подібних реєстрів, ми б просто перевірили місце проживання людини і все", — пояснив OBOZREVATEL працівник відділу кадрів однієї з торгових компаній.

Також витяг про реєстрацію потрібен і під час вступу до вищих навчальних закладів, коли абітурієнти вже приносять свої документи на 1 курс. "Мені довелося їхати у свою область, бо я не знав, що така виписка потрібна. Потім знову повертатися до Києва", — сказав нам першокурсник КНУ Андрій.

У Держміграційній службі впевнені — зчитування чипів з пластикового паспорта необхідне у двох випадках. Перший — це коли ви перетинаєте кордон або силовикам треба визначити ваші дані. Другий — при наданні якихось послуг у сервісних центрах. "Більше ніде дані про прописку не потрібні", — підсумував спікер Гунько.