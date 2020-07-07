На ринку праці стався сплеск нових вакансій: що пропонують українцям

В Україні стало більше вакансій на сайтах з працевлаштування. Ринок поступово почав відновлюватися після карантину.

Про це сказано в матеріалі "Сегодня". Згідно з даними OLX Робота, з квітня по травень спостерігається збільшення кількості вакансій.

"З квітня по травень кількість вакансій зросла у всіх сферах, представлених на OLX Робота. При цьому схожа тенденція спостерігається, якщо порівняти травень з "докарантинним" лютим, практично у всіх категоріях пропозицій стало більше, в деяких – навіть удвічі або в утричі: в сферах сервісу та побуту (+156%) і охорони (+219%)", – наголошується в тексті.

За даними Jooble, з настанням карантину, у березні-квітні, роботодавці стали більше розміщувати вакансій, пов'язаних з роботою в сфері транспорту і логістики, а також будівництва і архітектури. У період адаптивного карантину (травень-червень) в списку галузей з найбільшою кількістю вакансій були управління персоналом та інформаційні технології, а також вакансії сфери транспорту і логістики.

З січня по червень включно найменшу кількість вакансій на рекрутинговому порталі розміщували в сфері юриспруденції, охорони, дизайну, а також ЗМІ та поліграфії.

У докарантінний період і період адаптивного карантину в списку найменш популярних сфер для розміщення вакансій були бухгалтерський облік, аудит, консалтинг, а в березні-квітні найменше шукали персонал компанії зі сфери нерухомості.

Претенденти ж частіше цікавилися вакансіями в оптово-роздрібній торгівлі, транспорті, логістиці, виробництві, будівництві, а також такому напрямку, як бухгалтерський облік, аудит і консалтинг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рівень безробіття у 2020-му може досягти рекордних за останні роки 9,4%, прогнозують в Кабміні. Половина безробітних, згідно з даними статистики, це здобувачі з вищою освітою і віком від 40 років.