На ринку нафти відбувся несподіваний поворот: що трапилося з цінами

У вівторок, 25 червня, котирування нафти перейшли до зниження.

Як передає "Інтерфакс", трейдери продовжують оцінювати ситуацію навколо Ірану, а також зважувати шанси на продовження угоди ОПЕК+ щодо обмеження видобутку нафти.

Серпневі ф'ючерси на Brent торгувалися на лондонській біржі ICE Futures на рівні $64,57 за барель, це на $0,54 (0,44%) нижче за рівень закриття торгів у понеділок. За попередню торговельну сесію Brent подешевшала на $0,34 (0,52%), до $64,86 за барель.

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Серпневі ф'ючерси на WTI до того самого моменту торгувалися за $57,72 за барель, це на $0,56 (0,31%) нижче за рівень закриття понеділка. За торги попереднього дня контракт подорожчав на $0,47 (0,82%), до $57,9 за барель.

Водночас ціна російської нафти Urals знизилася на 1,4% і склала $60 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 червня нафта продовжила помірно дорожчати після різкого стрибка котирувань минулого тижня на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

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