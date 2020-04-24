На посаду заступника міністра фінансів претендує одіозний Василь Цушко

Заступник глави "Соціалістичної партії Олександра Мороза" Василь Цушко, який раніше очолював МВС, у четвер, 23 квітня, подав декларацію на пост заступника міністра фінансів.

Вона оприлюднена в єдиному реєстрі декларацій на сайті НАЗК.

Згідно з декларацією за минулий рік, він отримав 8178 гривень зарплати у ТОВ "Українська сировина" і більше ніде не працював. Також він вказав ділянки у Київській та Одеській областях, а також квартиру у столиці і автомобіль Infiniti FX35 2006 року випуску.

Що про нього відомо

Цушко – відомий в минулому політик і чиновник. З 1994 по 2006 роки був депутатом Верховної Ради, після чого пішов у виконавчу владу. Був міністром внутрішніх справ в 2006-2007 роках, міністром економіки у 2010 році, головою Антимонопольного комітету у 2010-2014 роках. Також в 2005-2006 роках Цушко очолював Одеську обласну держадміністрацію.

У 2009 році Василь Цушко супроводжував тоді ще лідера Партії регіонів Віктора Януковича в робочій поїздці до Одеси. Однак про свою роль серед "регіоналів" він журналістам так і не розповів.

Василь Цушко зібрався в Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня затвердила на посаді міністра фінансів Сергія Марченка.

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