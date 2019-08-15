"На порозі світової кризи": чи обвалить Трамп долар

Торгова війна між США і Китаєм ризикує перерости в валютну, що в свою чергу може привести до чергової світової економічної кризи.

Розуміючи масштаби наслідків своїх дій, вочевидь, країни все ж мають намір піти по шляху переговорів і не допустити негативного сценарію. Але чи вийде?

Які ризики чекають світову економіку – дізнавався OBOZREVATEL.

Гряде світова криза?

У липні 2019 американський президент Дональд Трамп звинуватив Китай в маніпуляціях з валютою і закачуванням грошей в свої системи для того, щоб конкурувати з США. А в серпні американське міністерство фінансів офіційно зарахувало КНР до числа валютних маніпуляторів.

Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін 112.ua

Справа в тому, що грошова одиниця Китаю подолала психологічну позначку у 7 юанів за долар, тим самим досягши рівня 2008 року. Влада США підозрює, що Пекін спеціально послаблює національну валюту, щоб здешевити експорт своїх товарів і отримати несправедливу перевагу в торгівлі.

До того ж, більш слабкий юань робить китайські товари доступнішими для покупців в США, що в свою чергу знижує ефект від підвищення мит на імпорт.

У зв'язку з цим Трамп став вимагати від Федерального резерву системи США знизити процентну ставку, що призведе до ослаблення долара. На думку американського президента, ФРС утримує долар на занадто високому рівні, що створює несприятливі умови для конкуренції американських компаній на світовому ринку.

Якщо валютна війна між Китаєм і Америкою почнеться, це неодмінно позначиться на економіці інших держав – як розвинених, так і країн, що розвиваються, вважає фінансовий аналітик Василь Невмержицький

"Всі розуміють, що ми знаходимося на порозі чергової світової кризи... Питання девальвації курсу полягає не тільки в ослабленні курсу долара до юаня і навпаки, вони будуть девальвувати і відносно до інших видів валют. Ось зараз Трамп говорить про те, що він незадоволений і ЄС, тому що звідти везуть дешеві авто в США, через що виробництво автомобілів в Америці падає, а це скорочення робочих місць", – розповів аналітик в коментарі OBOZREVATEL.

Валютна війна відкладається

Незважаючи на здавалося б жорстку позицію Трампа в торговельній війні з Китаєм, останні заяви і дії американського президента вказують на те, що ситуація може стабілізуватися.

9 серпня лідер США заявив журналістам, що не знижуватиме курс долара у відповідь на ослаблення Китаєм юаня.

"Ні, нам це не потрібно. У нас такий сильний долар, найнадійніша валюта в світі. Ми задаємо стандарт у всьому світі", – сказав він.

У той же час Трамп зазначив, що якщо Федеральна резервна система США знизить ставки, курс американської валюти "трохи" впаде, це автоматично зменшить тиск на експортерів. Однак, за його словами, не варто ухвалювати таке рішення.

Така заява стало досить несподіваною, враховуючи, що днем раніше глава Білого дому в своєму Twitter писав: "Можна подумати, як ваш президент, я буду радий тому, що наш долар дуже сильний. Але я не радий! Висока ставка ФРС в порівнянні з іншими країнами утримує наш долар на занадто високому рівні. І це створює великі труднощі для того, щоб наші прекрасні виробники, такі як Caterpillar, Boeing, John Deere, наші автомобільні і інші компанії могли конкурувати на єдиних для всіх умовах".

Скрін

Крім того, 12 серпня стало відомо, що США відкладають введення мит на ряд китайських товарів з 1 вересня на 15 грудня 2019 року.

Це стосується таких груп товарів, як мобільні телефони, ноутбуки, ігрові приставки, певні іграшки, комп'ютерні монітори і деякі предмети одягу та взуття. На інші товари 10% мито буде введене 1 вересня, як і було заплановано.

Всього США планують ввести мита на продукцію китайського імпорту вартістю $300 млрд.

"І Америка, і Китай розуміють, що подальші торговельні та валютні війни, ні до чого доброго не приведуть по відношенню один до одного. Потрібно сідати і домовлятися. І ось новина про пом'якшення мит, їх відстрочка, говорить про те, що країни починають знаходити рішення даного питання за допомогою переговорів", – каже Невмержицький.

США розуміють, що на їх санкції і мита Китай відреагує дзеркальними заходами, але Америці теж потрібно реалізовувати кудись свої товари і послуги, а китайський ринок є одним з найбільших. Відповідно, питання по девальвації курсу і зниження процентної ставки стане другорядним, якщо Вашингтон і Пекін зможуть домовитися.

"До речі, на новину про відстрочку мит вже зреагувала ціна на золото, яка впала з $1530 до $1490 за тройську унцію. Зреагувала і нафта, яка піднялася в ціні з $53 за барель до $58-59", – зазначив фінансовий аналітик.

Ризики для України

Якщо США і Китаю не вдасться домовиться, і сценарій з ослабленням долара втілиться в реальність, в першу чергу це вдарить по українському експорту, який залежить від коливань курсу і кредитних ставок, пояснює Невмержицький.

Долари

"Якщо долар буде девальвувати по відношенню до гривні, наприклад, був $25 за гривню, а стане $20, тоді питання, чи буде наш експорт конкурентним на світових ринках. Умовно, наш бізнес отримував за один долар 25 грн виручки, а буде отримувати 20, а це вже впливає на рентабельність бізнесу, від цього знижуються сплати податків до бюджету, оплата праці і скорочуються робочі місця", – каже фінансовий аналітик.

"Якщо у тебе дохід від виручки стане менше, отже, тобі доведеться піднімати доларову ціну за свій товар, наприклад, зерно буде коштувати не $1 за тонну, а $1,5-2, через що є ризик втратити частину покупців. І тут країні доведеться думати, як підтримати український експортний бізнес", – додав він.

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