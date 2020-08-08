На Полтавщині незаконно видобували пісок, замість будівництва доріг. Відео

У Полтавській області земля покрита нелегальними кар'єрами, в яких добувають глину і пісок. Подекуди такі роботи прикривають будівництвом доріг, зокрема траси Київ-Харків.

Про це повідомляє "112 Україна". За даними видання, одна з компаній-підрядників у будівництві цього об'єкту – турецька компанія ONUR. Вона часто потрапляє в новини про незаконний видобуток піску, але має підтримку місцевої влади, а саме голови Полтавської ОДА Олега Синегубова.

У лютому Синегубов заявив журналістам видання "Полтавщина", що збирається боротися з незаконними кар'єрами.

"Всю інформацію щодо нелегальних кар'єрів ми будемо перевіряти. Ми ставимо це питання на контроль. Наша мета і ціль правоохоронців, щоб у 2020 році на Полтавщині пісок добувався легально", – заявляв тоді Синегубов.

Однак ЗМІ повідомляють про можливі домовленості Синегубова з компанією ONUR, в результаті яких він не просто закриває очі на незаконний видобуток, а й отримує за це неправомірну вигоду.

За різними даними, мова нібито йде про 20 грн за кожен квадратний метр або про щомісячні "внески" по 50 тис. доларів від компанії. Так чи інакше, основну вагу мають цифри, які можна мінусувати від державного бюджету: полтавські журналісти підрахували, що за останні роки ONUR нібито незаконно видобула з кар'єрів Полтавщини піску і глини на 1 млрд грн.