В Україні задумали перепис населення за 7,6 млрд гривень

Перепис населення, яку можуть провести в 2023 році, обійдеться бюджету в 7,26 мільярда гривень.

Відповідний проєкт постанови винесено на розгляд Кабінету міністрів України. Його обговорять на засіданні 9 грудня.

Державна служба статистики запропонувала уряду провести перепис населення в 2023 році.

На підготовку та проведення заходу Держстат запропонував виділити 7,26 мільярда гривень.

Раніше перерахувати все населення України хотіли у 2020 році. На це планували витратити 3,43 мільярда гривень. Проте з початком пандемії COVID-19 стало ясно, що захід доведеться перенести на більш пізній термін.

У пояснювальній записці до проекту рішення зазначено, що остання Всеукраїнська перепис проводилася в 2001 році. З того часу в результаті природних демографічних і міграційних процесів, а також впливу економічних чинників, склад населення змінився як кількісно, так і якісно.

Для підготовки і проведення перепису передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, населення України складає 37 млн 289 тисяч осіб. Про це свідчать дані так званої електронної перепису населення України.