На пенсію не розраховуйте: українцям порадили відкладати по 10% із зарплати

Українцям не варто розраховувати на державну пенсію, краще уже почати відкладати не менш ніж 10% своєї зарплати щомісяця.

Про це повідомив ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"Досить часто, коли я кажу про необхідність відкладати, мені заперечують. Мовляв, "зарплата і так маленька, ми вже платимо відрахування в пенсійний фонд, а ти ще хочеш, щоб ми додатково відкладали. Ти що знущаєшся?". Ні, я не знущаюсь. А говорю правду. Якщо нічого не відкладати, то на пенсії не будеш мати грошей. Це дуже погано, що зарплати маленькі, що пенсійний фонд у країні маленький. І саме тому потрібно розраховувати на себе", – написав він.

Він назвав варіанти, куди можна вкладати заощадження українцям:

депозити

Облігації внутрішньої державної позики

міжнародні цінні папери

"Для України це дуже складне питання, бо у нас не працюють ринки капіталу і інвестиції досить часто ризикові або не дають доходу. Я би не вкладав в нерухомість. Вона не достатньо швидко зростає в ціні. Але це моя персональна думка", – пояснив Милованов.

За його словами, рекомендації щодо суми накопичення в різних країнах різні.

"Я відкладаю від 10 до 40% від свого доходу. Більшість моїх колег у США відкладають десь 15% зарплати. В Україні багато моїх друзів і колег не відкладають нічого. І це дуже погано", – підсумував ексміністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. У такий спосіб мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні поточного року було 24 937 грн).

У 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, що народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.