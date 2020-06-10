Шмигаль сказав, що Україна витратить гроші МВФ на пенсії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що отримані від МВФ кошти Україна направить на соціальні виплати (зокрема пенсії) та подолання наслідків COVID-19.

Про це він заявив в ефірі програми "Ранок з Україною". Глава уряду також опублікував свою заяву на Facebook.

Денис Шмигаль

Куди підуть кошти?

Перший транш обсягом 2,1 млрд доларів підсилить державний бюджет України. Звідти кошти будуть спрямовані на підтримку людей та подолання наслідків COVID-19. Це й соціальні виплати, і підтримка малого та середнього бізнесу.

Що від співпраці отримає Україна?

До траншу також прив’язана макроекономічна допомога від ЄС на загальну суму 1,7 млрд євро. А також 1 млрд доларів від Світового банку. Ці кошти істотно підсилять економічну спроможність країни та дозволять спокійніше пройти період кризи.

Чому МВФ прийняв рішення за програмою Stand-By, а не EFF?

МВФ розуміє, що в час кризи значні вимоги до структурних реформ ставити неможливо. Найперше завдання сьогодні — це долати наслідки пандемії. Тому було ухвалене рішення про спрощену програму, яка містить для України мінімальний набір домовленостей: це передусім проведення збалансованої бюджетної політики, боротьба з корупцією, рух у бік ринкових умов за низкою напрямків. Це прості та потрібні для українців рішення. Україна зацікавлена і буде продовжувати структурні реформи в усіх сферах, де ми їх розпочали. Це не предмет меморандуму, це питання добробуту країни.

Чи буде підвищений пенсійний вік?

Пенсійний вік однозначно підвищений не буде. Ані таких вимог, ані такого пункту немає в цій програмі.

Чи будуть збільшені комунальні тарифи?

Про підвищення тарифів мова не йде. Минулого опалювального сезону фіксована ціна газу в тарифах була прописана на рівні понад 6,5 тис. грн за тисячу метрів кубічних. Зараз на ринку ціна газу удвічі менша. Щоб українці в наступному сезоні не переплачували за опалення, наше завдання зробити так, аби ціна газу в тарифах відповідала ринковій ціні, а не була завищеною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада директорів МВФ у вівторок, 9 червня, ухвалила рішення щодо виділення Україні $5 млрд за новою 18-місячною програмою фінансування.

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення щодоо кредиту, зазначивши, що кошти підуть на подолання наслідків коронавірусу.