У Держохороні зізналася, скільки витратили на поїздку Зеленського в Оман

На охорону президента України Володимира Зеленського під час його поїздки в Оман витратили 74 тисячі 319 гривень із державного бюджету.

Про це сказано у відповіді Управління держохорони на запит народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, яку політик оприлюднив у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, уточнюється, що на відрядження туди військовослужбовців, які відповідно до закону повинні постійно здійснювати державну охорону першої особи країни, було витрачено 59 499 гривень – на проїзд і 14 820,90 гривень – на добові.

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"Ніяких інших витрат УДО не здійснювалося", – додали в управлінні.

Відповідь Держохорони на запит Гончаренка Telegram-канал Олексія Гончаренка

Відповідь Держохорони на запит Гончаренка Telegram-канал Олексія Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Зеленський літав в Оман за приватні кошти, проте в декларації це відображено не було. Поїздка президента без урахування вартості перельоту з Києва, в Оман обійшлася як мінімум у 2,5 млн грн.

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