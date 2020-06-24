На Одещині закрили виробництво популярних крабових паличок через спалах COVID-19

У Одеській області закрили на карантин підприємство "Водный мир" в селі Бурлача Балка через спалах коронавірусу серед працівників.

Про це повідомила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ), передає 04868.

Такі заходи пов'язані з тим, що 7 співробітників заводу заразилися коронавірусом. Ще 1 людина чекає підтвердження результату тесту.

На підприємстві проведуть генеральне прибирання з дезінфекцією приміщення та обладнання, а також всіх працівників перевірять на Covid-19 методом ПЛР або ІФА.

На сьогоднішній день, в Чорноморську зафіксовано 17 заражених коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 24 червня, в Україні офіційно підтверджено 39 014 випадків коронавірусної інфекції. З них 940 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом.