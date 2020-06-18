Посольство Росії в США прокоментувало мовний скандал з McDonad's в Україні фразою "далі буде скажи паляниця?".

Про це посольство написало на своїй сторінці в Twitter. На повідомлення звернули увагу багато користувачів соцмережі.

"Прекрасна мова заслуговує кращого, ніж її вивчення "з McDonald's". Меню в Києві виключає мови нацменшин. У Москві воно охоплює всіх своїх гостей. Якщо знову відкриється у Криму, меню має бути складено усіма офіційними мовами – російською, українською та кримськотатарською", – сказано в повідомленні.

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's Twitter посольства России в США

Варто відзначити, що Крим з 2014 року окупований Росією, міжнародна спільнота не визнає півострів як частину Росії. Зокрема, європейські країни та США ввели санкції проти Москви через анексію.

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's Twitter посольства России в США

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's Twitter посольства России в США

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's Twitter посольства России в США

Дії Росії викликали реакцію у багатьох користувачів мережі. Дехто вказав на неправильне написання слова Kyiv англійською мовою. Посольство РФ ж написало – Kiev.

Реакція на повідомлення посольства РФ Twitter посольства России в США

Реакція на повідомлення посольства РФ Twitter посольства России в США

Реакція на повідомлення посольства РФ Twitter посольства России в США

Реакція на повідомлення посольства РФ Twitter посольства России в США

Інші ж поцікавилися, а чому в меню російського McDonald's немає української та кримськотатарської мови?

Реакція на повідомлення посольства РФ Twitter посольства России в США

"Історія з McDonald's так зачепила посольство Росії в США, що вони запостили це до себе в твіттер з підписом: "Наступний крок - скажи паляниця?! Слово паляниця протягом Другої світової використовували українські націоналісти, щоб визначати росіян". МакПаляниця. Звучить непогано", – відмітив користувач Остап Яриш.

Твіт користувача Остап Яриш Twitter Остапа Яриша

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями у мережі спалахнув скандал довкола McDonald's Україна з приводу того, що у терміналах самообслуговування відсутня російська мова.

Українці десятками мемів і жартів відреагували на ситуацію довкола компанії McDonald's.

Зокрема, скандал потужно прокоментував блогер та бізнесмен Олексій Давиденко.