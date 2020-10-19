На Миколаївщині водії фур влаштували бунт і відмовилися зважувати авто

Валентина Гембарська Економіка 12:23, 19.10.2020

На Миколаївщині (Баштанка) водії вантажівок відмовилися зважувати автомобілі і влаштували сутички з громадськими активістами. На місце прибув наряд Національної поліції.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник "Укртрансбезпеки" Єгор Прокопчук. Інцидент відбувся у неділю, 18 жовтня.

За його словами, наразі ситуація біля нового пункту габаритно-вагового контролю в Баштанці контрольована.

"Щодо ситуації в Баштанці – ситуація умовно спокійна. Через новий пункт ГВК пройшло 174 вантажівки. Вночі (проти неділі. – Ред.) на ділянці чергував посилений наряд Національної поліції. Фури з явними порушеннями габаритно-вагових норм досі продовжують стояти на узбіччі ось такими купками вздовж 30 км. Водії відмовляються проходити зважування", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі проти неділі сталося декілька сутичок між водіями вантажівок та громадськими активістами, які приїхали під Баштанку. Але обійшлося без загострення.

У Баштанці водії відмовилися зважувати вантажівки
Facebook Єгора Прокопчука

Як перевантажені фури руйнують дороги

Президент Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко попередив: проблема перевантаження автотранспорту, а саме перевезення зернових (і не тільки їх, але й дорожньо-будівельних матеріалів) із перевантаженням понад 40 тонн справді істотно знищує українські дороги.

За його словами, за дослідженнями американських учених, одна фура з перевантаженням завдає дорозі збитку, прирівняного до 20 тисяч одиниць легкового транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня Зеленський через відсутність довіри до "Укртрансбезпеки" доручив здійснювати габаритно-ваговий контроль на дорогах представникам СБУ та Національної поліції.

Згодом, стало відомо, що ГВК будуть здійснювати цілодобово.

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