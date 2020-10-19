На Миколаївщині водії фур влаштували бунт і відмовилися зважувати авто

На Миколаївщині (Баштанка) водії вантажівок відмовилися зважувати автомобілі і влаштували сутички з громадськими активістами. На місце прибув наряд Національної поліції.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник "Укртрансбезпеки" Єгор Прокопчук. Інцидент відбувся у неділю, 18 жовтня.

За його словами, наразі ситуація біля нового пункту габаритно-вагового контролю в Баштанці контрольована.

"Щодо ситуації в Баштанці – ситуація умовно спокійна. Через новий пункт ГВК пройшло 174 вантажівки. Вночі (проти неділі. – Ред.) на ділянці чергував посилений наряд Національної поліції. Фури з явними порушеннями габаритно-вагових норм досі продовжують стояти на узбіччі ось такими купками вздовж 30 км. Водії відмовляються проходити зважування", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі проти неділі сталося декілька сутичок між водіями вантажівок та громадськими активістами, які приїхали під Баштанку. Але обійшлося без загострення.

Як перевантажені фури руйнують дороги

Президент Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко попередив: проблема перевантаження автотранспорту, а саме перевезення зернових (і не тільки їх, але й дорожньо-будівельних матеріалів) із перевантаженням понад 40 тонн справді істотно знищує українські дороги.

За його словами, за дослідженнями американських учених, одна фура з перевантаженням завдає дорозі збитку, прирівняного до 20 тисяч одиниць легкового транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня Зеленський через відсутність довіри до "Укртрансбезпеки" доручив здійснювати габаритно-ваговий контроль на дорогах представникам СБУ та Національної поліції.

Згодом, стало відомо, що ГВК будуть здійснювати цілодобово.