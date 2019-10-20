На Луганщині жителям масово перекрили воду: в чому причина

У Луганській області без водопостачання залишилися майже 80 тисяч жителів.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, через заборгованість від електропостачання було відключено три насосні станції "Лисичанскводоканал".

В результаті без централізованого водопостачання залишились мешканці центральної і південної частини Лисичанська, а також жителі Привілля і Новодружеська.

При цьому в суботу, 19 жовтня, рятувальники зі складу ГСЧС підвезли населенню даних міст і на об'єкти місцевої інфраструктури 140 кубічних метрів технічної води.

Відключення води, ілюстрація News One

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