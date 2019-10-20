Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 10:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

На Луганщині жителям масово перекрили воду: в чому причина

1.3т Читати матеріал російською

У Луганській області без водопостачання залишилися майже 80 тисяч жителів.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, через заборгованість від електропостачання було відключено три насосні станції "Лисичанскводоканал".

В результаті без централізованого водопостачання залишились мешканці центральної і південної частини Лисичанська, а також жителі Привілля і Новодружеська.

Новини
На Донбасі тисячі людей залишилися без води і світла: озвучено причину

При цьому в суботу, 19 жовтня, рятувальники зі складу ГСЧС підвезли населенню даних міст і на об'єкти місцевої інфраструктури 140 кубічних метрів технічної води.

Відключення води, ілюстрація

Відключення води, ілюстрація

News One

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був озвучений тривожний прогноз по Криму. Є побоювання, що в найближчі сто років півострів може перетворитися на пустелю через серйозні проблеми з прісною водою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Луганськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel