На Лондонській біржі ціна нафти впала нижче за психологічну позначку

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures з початку торгів у вівторок, 31 березня, склала $22,88 за барель, що на $ 0,12 (0,532%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси впали на $2,17 (8,7%) - до $22,76 за барель, передає Investing.com.

У вівторок, 31 березня, на момент написання новини, середня ринкова ціна нафти марки Brent досягла позначки $26,7 – подорожчавши на 1,06%. Нафта марки WTI подорожчала ще сильніше і ціна виросла на 4,88% до рівня $21,07.

З огляду на уповільнення світової економіки і падіння попиту споживачів на нафтопродукти, ціна в $10 за барель WTI, або навіть Brent "анітрохи не виключена" і може бути досягнута вже на початку-середині другого кварталу, сказав MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Річі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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