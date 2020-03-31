На Лондонській біржі ціна нафти впала нижче за психологічну позначку

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures з початку торгів у вівторок, 31 березня, склала $22,88 за барель, що на $ 0,12 (0,532%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси впали на $2,17 (8,7%) - до $22,76 за барель, передає Investing.com.
У вівторок, 31 березня, на момент написання новини, середня ринкова ціна нафти марки Brent досягла позначки $26,7 – подорожчавши на 1,06%. Нафта марки WTI подорожчала ще сильніше і ціна виросла на 4,88% до рівня $21,07.
З огляду на уповільнення світової економіки і падіння попиту споживачів на нафтопродукти, ціна в $10 за барель WTI, або навіть Brent "анітрохи не виключена" і може бути досягнута вже на початку-середині другого кварталу, сказав MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Річі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.
Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня, вартість долара подолала психологічну позначку в 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.
Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією і обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.
Цінову нафтову війну між Росією і Саудівської Аравії шведський економіст Андерс Аслунд охарактеризував як особистий конфлікт глави "Роснафти" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.
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