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На Кримському мосту завершили важливий етап будівництва: опубліковано відео

2.3т Читати матеріал російською

В окупованій Керчі будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу.

Протяжність залізниці через Керченську протоку становить 19 км – це дві залізничні колії зустрічних напрямків, повідомили в інфоцентрі "Кримський міст".

До цього будівельники завершили укладання рейок першого з них, за яким поїзди будуть ходити з окупованого півострова до Росії.

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"Сумарно на залізниці Кримського моста укладено майже 5 тисяч тонн рейок і більш 76 тисяч шпал", – йдеться у повідомленні.

Церемонія стикування двох іменних ланок – "Тамань" і "Керч" – відбулася під арками Кримського моста.

Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку проводить одна з найбільших російських компаній – "Стройгазмонтаж" ( "СГМ"), що належить олігархові Аркадію Ротенбергу.

Вартість укладеного контракту перевищує 200 млрд рублів (понад 80 млрд гривень).

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

"Кримський міст"

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

"Кримський міст"

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

"Кримський міст"

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

"Кримський міст"

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

"Кримський міст"

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

"Кримський міст"

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу

"Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Кримський міст
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А шо это Свин молчит, он же гнида говорил, что мост никогда не построят!
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Общий смысл тн "статейки"- "слава,слава великой раССеи и ее доблестным строителям!" Уряяяя! Я правильно понял?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Коротков Сергей, да что ты! щас придет "роксоланатудей" и расскажет почему все плохо!
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CARGO 100
CARGO 100
Рагули, приезжайте рельсы красить ...
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