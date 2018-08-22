На кожного українця припадає борг у 50 тис. грн - Гриценко

Якщо розподілити обсяг цьогорічного державного боргу України на кожного українця, то припадатиме приблизно по 50 тис. грн.

Про це на прес-конференції у Дніпрі заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

За його словами, наразі стан державних фінансів в Україні дуже складний, через що вже затримують виплату пенсій, а частина вчителів пішла в неоплачувані відпустки.

Державний борг України, як повідомив Гриценко, "вже вийшов на рівень загрози національній безпеці".

"На кожного українця, якщо спиратися на офіційну статистику чисельності населення, припадає борг у понад 50 тис. гривень", - заявив політик.

Гриценко нагадав, що зараз в Україні діє програма співпраці з МВФ, укладена на 15,5 млрд доларів. При цьому, як зазначає політик, максимум, що може отримати нинішній уряд, - це 1,9 млрд доларів, про що стане відомо у вересні.

"Знову беремо нові борги, ще не розрахувавшись зі старими. Це не те, що потрібно країні. Після перемоги на виборах наша команда, звісно, буде продовжувати співпрацю з МВФ, але з однією метою - щоб ця співпраця швидше закінчилася. Треба, щоб включилися внутрішні механізми інвестування в економіку і зовнішні інвестиції ", - сказав Гриценко.

Лідер "Громадянської позиції" зазначив, що у внутрішніх інвестиціях треба в першу чергу провести податкову амністію.

"Тільки влада, яка користується довірою, може це зробити", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова в ході засідання уряду в середу, 22 серпня, розповіла, як планують до кінця 2020 року скоротити держборг України.