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На кожного українця припадає борг у 50 тис. грн - Гриценко

1.3тЧитати новину російською

Якщо розподілити обсяг цьогорічного державного боргу України на кожного українця, то припадатиме приблизно по 50 тис. грн.

Про це на прес-конференції у Дніпрі заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

За його словами, наразі стан державних фінансів в Україні дуже складний, через що вже затримують виплату пенсій, а частина вчителів пішла в неоплачувані відпустки.

Державний борг України, як повідомив Гриценко, "вже вийшов на рівень загрози національній безпеці".

"На кожного українця, якщо спиратися на офіційну статистику чисельності населення, припадає борг у понад 50 тис. гривень", - заявив політик.

Гриценко нагадав, що зараз в Україні діє програма співпраці з МВФ, укладена на 15,5 млрд доларів. При цьому, як зазначає політик, максимум, що може отримати нинішній уряд, - це 1,9 млрд доларів, про що стане відомо у вересні.

"Знову беремо нові борги, ще не розрахувавшись зі старими. Це не те, що потрібно країні. Після перемоги на виборах наша команда, звісно, буде продовжувати співпрацю з МВФ, але з однією метою - щоб ця співпраця швидше закінчилася. Треба, щоб включилися внутрішні механізми інвестування в економіку і зовнішні інвестиції ", - сказав Гриценко.

Лідер "Громадянської позиції" зазначив, що у внутрішніх інвестиціях треба в першу чергу провести податкову амністію.

"Тільки влада, яка користується довірою, може це зробити", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова в ході засідання уряду в середу, 22 серпня, розповіла, як планують до кінця 2020 року скоротити держборг України.

Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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Сизов Моисей Саломонович
Сизов Моисей Саломонович
На Бентли,яхтах и остров Таити,ездят Парасюк,Парубий,Шендерович,а заплатит свинарка Олэся и бухгалтер автостанции Оксана,тракторист Опонас.
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Васютина Катя
Васютина Катя
У кого гипeртoния - срочно чиcтитe соcуды! Это нaвсегда сбивaет давление дo 120/80 за 1 курс http://lechis.forumhu.com
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Было бы правительство неворов! По большому счету погасить долг можно введя что-нибудь вроде прогрессивного налога на состояние или имущество так, чтобы с 10000 грн практически символическая плата, а с 1млрд - 50 млн. И запретить любые офшоры, а средства, выводимые за границу, например, как в Германии, облагать налогом 37% (В Германии, чтобы положить деньги в швейцарский банк, надо заплатить 37%!!! налога).
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