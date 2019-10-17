Курс долара і нові умови: як Україна намагається домовитися з МВФ про новий кредит

Група українських міністрів разом з представниками Національного банку у вівторок, 15 жовтня, відправилися в США, де очікується проведення чергового раунду переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Зустріч відбудеться в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні.

Які шанси у України затвердити нову програму співпраці і отримати перший транш вже в цьому році – з'ясовував OBOZREVATEL.

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Уряд спільно з НБУ сподіваються на укладення нової програми по фінансуванню МВФ.

Це дозволить залучити в Україну від $5 до $10 млрд терміном на три роки.

Економісти в цілому позитивно оцінюють шанси української делегації затвердити текст меморандуму, який може бути підписаний вже у грудні.

Нова програма співпраці може стати останньою в стосунках з Фондом.

Нова програма – "зриви" та домовленості

Після зміни влади в Україні, оновлення парламенту та Кабміну, уряд продовжив переговори з МВФ з приводу нової програми фінансування. В НБУ очікують, що програма буде розрахована на "стандартні" 36-48 місяців і її обсяги повинні бути лише на рівні $5-10 млрд.

У середині вересня в Київ приїхала місія МВФ, тоді ж прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці. Уряд розраховував, що за підсумками вересневого візиту Місії будуть досягнуті попередні угоди і сторони підготують меморандум про співпрацю.

Олексій Гончарук "Лига.net"

Але через два тижні місія МВФ покинула Україну. У той же день, 26 вересня, ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування по ряду причин – ситуація з ПриватБанком, держбюджет і можлива зміна керівництва НБУ.

Однак, на наступний день місія оприлюднила підсумкову заяву, в якій сказано, що Фонд провів "продуктивну дискусію про політику" для нової трирічної програми, а її обговорення продовжиться в найближчі тижні.

Крім цього, в заяві місії були вказані умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, мова йде про боротьбу з корупцією і зменшенні ролі олігархів у економіці, незалежність Національного банку і судова реформа.

У вівторок, 15 жовтня, глава НБУ Яків Смолій, разом зі своїми заступниками Катериною Рожковою та Дмитром Сологубом, відправилися до Вашингтона, щоб продовжити дискусію щодо нової програми.

Прем'єр-міністр упевнений, що на цьому тижні сторонам вдасться домовиться про текст меморандуму, який буде підписаний вже у грудні цього року.

Яків Смолій "УП"

"Багато маніпуляцій навколо переговорів з МВФ. Постійно в пресі з'являються атаки різного роду про те, що нібито вони зупинені, перервані. Наша група міністрів разом з представниками Національного банку поїде в США для того, щоб продовжити переговори з Міжнародним валютним фондом за програмою, яка, за нашими очікуваннями і оцінками, повинна початися вже в цьому році", – сказав Гончарук в своєму відеоблозі на сторінці в ФБ.

Які перспективи

Опитані OBOZREVATEL економісти дають позитивні прогнози по переговорам української делегації з МВФ. Так, Василь Невмержицький впевнений в тому, що нова програма дійсно запрацює до кінця 2019 року.

"Я вважаю, що вона запрацює до кінця цього року, і українська делегація у Вашингтоні підтвердить цю програму, яку приймуть за основу", – сказав економіст.

На думку Андрія Новака, зараз Україна в переговорах з МВФ має кілька позитивних козирів – це виконання певних попередніх вимог, які раніше виставляв нам Фонд для продовження співпраці.

"Це, по-перше, запуск ринку землі, який планується з 1 жовтня 2020 року. Тут ми почали сходити з мертвої точки безперервного продовження мораторію. Друге – цей намір уряду розблокувати так звану велику приватизацію. По-третє – продовження децентралізації", – каже він.

По скандалу з ПриватБанком тепер теж є вагомий аргумент – рішення Апеляційного суду Лондона, який задовольнив скаргу української сторони у справі ПриватБанку проти колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов "Укрінформ"

"В принципі, в українській делегації є всі шанси на підписання угоди. Але у мене є питання щодо діючої програми stand-by, за якою Україна до кінця цього року має отримати ще $2,5 млрд", – нагадав економіст.

Що стосується надій НБУ отримати перші $2 млрд траншу за новою програмою вже до кінця цього року, то тут Новак сумнівається. З іншого боку, зараз отримання цих грошей не настільки критично для України.

"Це дуже малоймовірно, хоча у нас були випадки дуже оперативного прийняття рішення з боку МВФ. Теоретично можливо, але це дуже складно", – говорить він.

"З одного боку, у нас є певна фінансова подушка у вигляді близько $22 млрд золотовалютних резервів НБУ. Але з іншого боку, настає пік боргових виплат, і він в наступні три роки ставить Україну в таку ситуацію, коли без перекриття кредитування МВФ, тільки силами держбюджету, виконати ці боргові зобов'язання буде практично нереально", – пояснив Новак.

Україна відмовиться від співпраці з МВФ

Раніше, міністр фінансів Оксана Маркарова, заявляла, що нова програма співпраці може стати останньою у стосунках з Фондом.

"У попередні роки Україна завжди "обривала" програми. Наша мета - зробити те, що вдалося багатьом європейським країнам – "випустили" з програми", - заявила вона, зазначивши, що виконання досягнутих угод дозволить надалі обійтися без підтримки МВФ.

Оксана Маркарова "Лига.net"

Така заява викликала подив у Новака, який вважає, що без співпраці з МВФ ми втратимо більшість кредиторів і інвесторів.

"Якщо чесно, то я таких заяв не розумію. По-перше, МВФ – це найдешевші гроші, які може залучати країна, тобто, під найнижчі відсотки. По-друге, на МВФ зараз орієнтуються і всі інші наші кредитори і інвестори. Для всього світу Україна – це держава, на території якого відбуваються бойові дії, а це означає, що це держава з підвищеними ризиками. Якщо ми не співпрацюємо з МВФ, то з нами не буде працювати практично ніхто", – застерігає він.

А ось Невмержицький вважає, що український уряд просто хоче позбутися залежності від умов, які висуває для України МВФ, щоб надати нам черговий транш.

Економіст пояснює, що зараз наш уряд розраховує на зростання ВВП, і тут буде грати кілька факторів: "Перше – це наші комерційні банки, мова про те, що вони вже зараз декларують мільярдний прибуток, і мова йде про зниження процентних ставок по кредитах. Відповідно, я думаю, що уряд все зробив для того, щоб досягти зниження ставок. У будь-якому випадку, дешеві кредити – це запуск економіки, це можливість розширювати виробництво і збільшити виробництво товарів і послуг".

"Друге питання – це інвестиційна політика. Мова йде про запозичення коштів. Наприклад, останнім часом нерезиденти вклали в Україну близько 98 млрд гривень – це рекорд, і це зростання триває. Нерезиденти дивляться на Україну, дивляться на підвищення її рейтингу, на прибутковість по паперах, і відбувається два види залучення коштів в Україну – на міжнародних ринках і внутрішніх", – зазначив економіст.

Навіть з урахуванням того, що виплати по ОВДП будуть обходиться дорожче для українського бюджету, Україна не потрапляє в залежність умов, при яких нам надає кредит МВФ.

"Фонд від нас вимагає підписання бюджету, урізання субсидій, пенсійний вік, ціна на газ і так далі. І думаю, що саме через залежність від умов, уряд і хоче відмовитися від співпраці з МВФ в подальшому", – вважає Невмержицький.

МВФ "Укрінформ"

А ось на думку Новака, Фонд якраз зацікавлений в економічному зростанні країни, якій він дає гроші: "І ті вимоги, які висуваються МВФ, країна повинна виконувати самостійно за власною ініціативою. Це умови спрямовані на справжні ринкові реформи, починаючи з енергетичного сектора, закінчуючи фінансовим".

Курс долара

З огляду на те, що ймовірність зриву домовленостей з МВФ вкрай малі, економісти не розраховують на значні коливання курсу. Хоча не підписання програми негативно б відбилося для економіки України.

"Якщо не буде підписання нової програми до кінця цього року, це стало б негативним сигналом для ринку, перш за все, в очікуванні девальвації гривні, високих темпах інфляції, не виконані бюджету і свої боргових зобов'язань. Але поки таких ризиків немає", – сказав Новак .

При цьому сьогоднішній курс гривні до долара повністю залежить від політики нового уряду і керівництва Нацбанку України.

"Тут залежить від того, будуть вони вести економічну політику, як провідне колесо, або вони будуть веденими і просто реагувати на події і не більше. Якщо вони збираються вести, то потрібно забезпечувати стабільність грошової одиниці, тому що це основа для рівня доходів громадян, це основа для внутрішнього ринку очікування, і це основа для економічної стабільності і зростання", – вважає економіст.

Відзначимо, що Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо курсу долара по відношенню до гривні до кінця 2019 року і на наступні роки. Так, МВФ очікує, що за підсумками цього року долар буде коштувати в середньому 26,75 гривні, в 2020 - 27,72 гривні, в 2021 - 28,7 гривні. Перед цим у Фонді прогнозували, що середній курс долара в 2019 році складе 28,68 гривні, в 2020 році - 29,96 гривні, а в 2021 році - 30,55 гривні.

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