На Кіпрі хочуть стягнути з НБУ 7 млрд через ПриватБанк: адвокат пояснив дивні речі у справі

НБУ порушив міжнародні норми і перевищив свої повноваження, коли вніс шість компаній в процедуру bail-in – примусову конвертацію вкладів в акції – без дозволу Центрального банку Кіпру, і такі дії НБУ ніколи не отримували юридичну силу на Кіпрі щодо рахунків кіпрської філії ПриватБанку.

Про це заявив адвокат Віктор Борух, який представляє інтереси цих компаній, в інтерв'ю виданню "Гордон".

– Ви представляєте інтереси шести компаній – Сamerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP, які намагаються відсудити у держави 7 млрд грн у гучній справі. Що це за справа?

– Це справа № 757/7499/17-ц, в рамках якої Печерський районний суд міста Києва ще 9 лютого 2017 року прийняв ухвалу про забезпечення позову. Забезпечення зобов'язало ПриватБанк належним чином виконувати умови депозитних договорів, зокрема в частині нарахування відсотків і повернення депозитних коштів.

Визначення про забезпечення позову у 2017 році було залишено без змін апеляційним судом.

– ПриватБанк виконав це рішення суду?

– В тому-то й справа, що досі забезпечення позову не було виконано.

Більше того, за фактом невиконання забезпечення позову, який набув чинності, правоохоронними органами України з травня 2017 року зареєстровано кілька кримінальних проваджень.

Водночас державний виконавець вже кілька разів накладав штрафи на посадових осіб ПриватБанку, але визначення про забезпечення так і не було виконано.

ПриватБанк у листопаді 2019 року звернувся до державного виконавця із заявою про звернення до суду за роз'ясненням забезпечення позову.

ПриватБанк 24 Канал

Саме в зв'язку з цією заявою ПриватБанку виконавець і звернувся до суду із заявою про роз'яснення забезпечення позову.

25 лютого 2020 року Печерський районний суд міста Києва роз'яснив ухвалу про забезпечення, вказавши, що зобов'язання за депозитними договорами виконуються зокрема шляхом виплати тіла депозиту і нарахованих відсотків. Таке визначення – законне і логічне, бо саме таким чином і виконуються зобов'язання за депозитними договорами банками.

У Київському апеляційному суді одночасно розглядаються дві апеляції: і ПриватБанку, і виконавця.

– Так чому ця справа стала такою резонансною?

– Не погодившись з ухвалою про роз'яснення, державний виконавець на початку березня звернувся до суду з апеляційною скаргою. Тут-то і почав роздуватися резонанс.

Представники ПриватБанку розповіли про нібито дивні дії виконавця, тому як апеляційна скарга була подана ще до того, як був отриманий повний текст ухвали суду про роз'яснення.

Але це право виконавця, не бачу тут якоїсь проблеми, оскільки ухвалу про роз'яснення було проголошено Печерським судом ще 25 лютого 2020 року, саме з цього моменту сторони процесу дізналися результат розгляду клопотання про роз'яснення визначення.

При цьому представники ПриватБанку постійно маніпулюють інформацією, кажучи, ніби ПриватБанк не допущений до розгляду апеляції, що їхня апеляція взагалі не буде братися до уваги судом. Але це неправда. На сьогодні в Київському апеляційному суді одночасно розглядаються дві апеляції: і ПриватБанку, і виконавця. Представники ПриватБанку і Мінфіну без будь-яких перешкод мали можливість 8 квітня з'явитися на судове засідання і представити свої позиції суду, але при цьому не з'явилися на це засідання без поважних причин, хоча були повідомлені про дату і час засідання.

– Як ви пояснюєте таку позицію представників ПриватБанку?

– В даному випадку бентежать публічні дії офіційних осіб ПриватБанку у вигляді критичних і безпідставних оцінок рішень судів України. Адже така поведінка фактично є завуальованою формою непроцесуального впливу на суди з метою схилити їх на бік ПриватБанку в численних суперечках з компаніями, чиї інтереси я представляю. До речі, я не виключаю подачу шістьма компаніями заяв в правоохоронні органи про вчинення заступником голови правління АТ КБ "ПриватБанк" Галиною Пахачук і юридичним радником АТ КБ "ПриватБанк" Андрієм Пожидаєвим протиправних дій з метою чинення тиску на суддів, за які КК України передбачена кримінальна відповідальність.

– Але представники ПриватБанку стверджують, що повернути депозити офшорним компаніям, інтереси яких ви представляєте, неможливо, оскільки гроші з депозитних рахунків були списані ще у кінці 2016 року.

– Дані висловлювання є неправдивими і маніпулятивними. Оскільки ніхто ніяким рішенням не визнавав зобов'язання за депозитними договорами припиненими, гроші за депозитними договорами апріорі не могли бути списані.

Так, ще рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 липня 2017 року справі №826/1317/17 були визнані недійсними всі рішення по процедурі bail-in (в частині, яка відноситься до шести компаній) і було ухвалено рішення стягнути з ПриватБанку близько 250 млн доларів на користь компаній Сamerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP, яке досі не виконано.

Правління Національного банку Кіпру неодноразово заявляло, що ПриватБанку на Кіпрі було заборонено списувати будь-які кошти з рахунків клієнтів банку.

Більш того, 19 грудня 2016 року Окружний суд Нікосії (Кіпр) в позові №5880/16 задовольнив заяву шести компаній і заборонив ПриватБанку зменшувати/занижувати/відчужувати/обнуляти/переводити/обтяжувати/видозмінювати кредитні залишки на банківських рахунках шести компаній за станом на 16 грудня 2016 року, тобто до процедури bail-in.

24 травня 2017 року Апеляційний суд Нікосії підтвердив рішення Окружного суду Нікосії (Кіпр) в позові №5880/16 від 19 грудня 2016 року і вирішив залишити вжиті заходи до кінця вирішення суперечки. Зазначене рішення Окружного суду Нікосії було залишено без змін апеляційним судом.

Тобто, гроші з депозитів шести компаній не могли бути списані, оскільки з 19 грудня 2016 року такі дії заборонено Окружним судом Нікосії.

Крім того, правління Національного банку Кіпру неодноразово заявляло, що ПриватБанку на Кіпрі було заборонено списувати будь-які кошти з рахунків клієнтів банку, зокрема з рахунків шести компаній, ПриватБанку було дозволено тільки нараховувати відсотки і виплачувати депозити.

Національний банк України порушив міжнародні норми і перевищив свої повноваження, незаконно додавши шість компаній, які я представляю, в процедуру bail-in без дозволу, санкціонування Центрального банку Кіпру. Дії Національного банку України ніколи не отримували юридичну силу на Кіпрі щодо рахунків кіпрської філії ПриватБанку.

На Кіпрі було відкрито кримінальне провадження за спроби посадових осіб ПриватБанку і Національного банку України списати гроші з депозитних рахунків компаній.

І ще, до речі, в статті на порталі НВ з незрозумілих причин Галина Пахачук і Андрій Пожидаєв називають компанії "офшорними". Але компанії Сamerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP зареєстровані в Лондоні (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), здійснюють свою діяльність відповідно до права Англії і ні в якому випадку не можуть вважатися "офшорними".

– Виходить, що представники ПриватБанку спекулятивно апелюють до громадськості, прикриваючи свою некомпетентність нібито підступами Суркісів?

– Я думаю, що ця історія заслуговує на ретельне і компетентне журналістського розслідування. Без навішування ярликів, об'єктивного і незаангажованого. Тоді широка громадськість побачить реальну картину даного конфлікту.

– Чому ж представники компаній досі нічого не розповідали про ситуацію, що склалася, ЗМІ?

– Справа в тому, що останнім часом в ЗМІ було сказано багато брехні і провокацій щодо компаній, тому моїми клієнтами було прийнято рішення висловити нашу позицію журналістам, дати спростування недостовірної інформації про компанії.

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