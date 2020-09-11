На Київську митницю взяли підозрюваного у справі "короля контрабанди" Альперіна – ЗМІ
Журналіст Євген Плінський заявив, що в.о. начальника Київської митниці Сергій Слічко взяв до себе на роботу Сергія Осипова. Останній проходив одним з підозрюваних у справі "короля контрабанди" Вадима Альперіна.
Про це Плінський написав у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 11 вересня. Журналіст опублікував наказ про призначення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У ОЗУ Альперіна Осипов курував на посту "Столичний" роботу "правильних" інспекторів і в листопаді минулого року був затриманий НАБУ і САП. Але, не дочекавшись суду, Слічко призначив його в митницю знову керувати потоками. Плювок в обличчя президента, який особисто тримає на контролі справу Альперіна. Я так це бачу", – написав Плінський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступника голови Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського 26 листопада разом з майже десятком осіб затримали співробітники НАБУ по "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперіна зловити не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом з чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. З тих пір як Передерій зайняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою в дачі хабара співробітнику Національного антикорупційного бюро в розмірі $ 800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави в 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, але незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальська докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити саму схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги у затриманні "короля контрабанди" Альперина.
На таку заяву Зеленського відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Уже вранці, 27 листопада, з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тупальська і ще дев'яти людям.
2 грудня, Альперін, вніс 70 млн грн застави і вийшов з СІЗО.
27 грудня 2019 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають "королем контрабанди" з Одеси та підозрюють у махінаціях на митниці.
23 січня 2020 року стало відомо, що бізнесмен Вадим Альперін, якого називають "хрещеним батьком контрабанди" керував розповсюдженням дискредитаційні матеріалів по слідчим ГУ Державної фіскальної служби в Сумській області, а також ініціював їх кримінальне переслідування.
З 4 серпня главою Київської митниці став Сергій Слічко. В податкових органах він працює з 2004 року, тобто ще з часів Ющенка і Януковича. Його персона фігурує в ряді кримінальних проваджень, але ніякого покарання він так і не поніс.