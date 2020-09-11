Журналіст Євген Плінський заявив, що в.о. начальника Київської митниці Сергій Слічко взяв до себе на роботу Сергія Осипова. Останній проходив одним з підозрюваних у справі "короля контрабанди" Вадима Альперіна.

Про це Плінський написав у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 11 вересня. Журналіст опублікував наказ про призначення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Наказ про призначення Сергія Осипова на митницю Telegram / Євген Плінський

Наказ про призначення Сергія Осипова на митницю Telegram / Євген Плінський

"У ОЗУ Альперіна Осипов курував на посту "Столичний" роботу "правильних" інспекторів і в листопаді минулого року був затриманий НАБУ і САП. Але, не дочекавшись суду, Слічко призначив його в митницю знову керувати потоками. Плювок в обличчя президента, який особисто тримає на контролі справу Альперіна. Я так це бачу", – написав Плінський.

Плінський розповів про призначення на митниці. Telegram / Євген Плінський

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