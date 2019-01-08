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На Київському бронетанковому заводі знайшли порушень на десятки мільйонів

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Державна аудиторська служба провела перевірку Київського бронетанкового заводу за період із 2012 по 2018 рік і виявила порушення на суму понад 20 млн гривень.

Перевіряючі відзначили, що на заводі ретельно не контролюють виконання договірних зобов'язань, що й призвело до багатомільйонних втрат, повідомляє "Економічна правда" із посиланням на проект "Марлін".

"Неприйняття підприємством заходів щодо усунення порушень договірної дисципліни, через визнання судом контрагентів банкрутами, накопичення дебіторської заборгованості, що є наслідком недостатнього рівня внутрішнього контролю за виконанням договорів, які підписувало підприємство, – призвело до втрати активів на загальну суму 20,2 млн гривень", – йдеться у листі Держаудитслужби.

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Крім того, Київський бронетанковий завод через відповідні порушення у подальшому може втратити ще приблизно 4 млн гривень.

За несвоєчасне виконання контрактів, підписаних із військовими формуваннями в судовому порядку, з підприємства також стягнули штрафів і пені на загальну суму 8,4 млн гривень.

Водночас аудитори побачили проблеми у співпраці з державними спецекспортерами озброєння. Зокрема, резервування коштів бронетанкового заводу на суми від 14 тис. гривень до 17 млн гривень позбавило КБТЗ права розпоряджатися обіговими коштами і направляти їх на проведення розрахунків.

На Київському бронетанковому заводі знайшли порушень на десятки мільйонів

Київський бронетанковий завод

Керівництво КБТЗ також не вжило заходів для забезпечення оформлення права власності на земельні ділянки загальною площею 47,1 га, розташованих у межах Києва, що може привести до втрати землі.

Крім того, протягом 2012-2018 років бронетанковий завод витратив 3,2 млн гривень на утримання двох ділянок загальною площею 4,9 га. У той же час фактично сплачену землю КБТЗ у своїй діяльності не використовував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойовий український танк Т-72АМТ від Київського бронетанкового заводу пройшов вогневі випробування на військових полігонах. Комплекс випробувань призначався для обробки усіх режимів стрільби різними типами боєприпасів, враховуючи високоточні керовані ракети "Комбат".

Місце
УкраїнаКиїв
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Проходил мимо
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И этот завод скоро по миру пустят. Как и всю остальную промышленность
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