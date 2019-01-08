На Київському бронетанковому заводі знайшли порушень на десятки мільйонів

Державна аудиторська служба провела перевірку Київського бронетанкового заводу за період із 2012 по 2018 рік і виявила порушення на суму понад 20 млн гривень.

Перевіряючі відзначили, що на заводі ретельно не контролюють виконання договірних зобов'язань, що й призвело до багатомільйонних втрат, повідомляє "Економічна правда" із посиланням на проект "Марлін".

"Неприйняття підприємством заходів щодо усунення порушень договірної дисципліни, через визнання судом контрагентів банкрутами, накопичення дебіторської заборгованості, що є наслідком недостатнього рівня внутрішнього контролю за виконанням договорів, які підписувало підприємство, – призвело до втрати активів на загальну суму 20,2 млн гривень", – йдеться у листі Держаудитслужби.

Крім того, Київський бронетанковий завод через відповідні порушення у подальшому може втратити ще приблизно 4 млн гривень.

За несвоєчасне виконання контрактів, підписаних із військовими формуваннями в судовому порядку, з підприємства також стягнули штрафів і пені на загальну суму 8,4 млн гривень.

Водночас аудитори побачили проблеми у співпраці з державними спецекспортерами озброєння. Зокрема, резервування коштів бронетанкового заводу на суми від 14 тис. гривень до 17 млн гривень позбавило КБТЗ права розпоряджатися обіговими коштами і направляти їх на проведення розрахунків.

Київський бронетанковий завод

Керівництво КБТЗ також не вжило заходів для забезпечення оформлення права власності на земельні ділянки загальною площею 47,1 га, розташованих у межах Києва, що може привести до втрати землі.

Крім того, протягом 2012-2018 років бронетанковий завод витратив 3,2 млн гривень на утримання двох ділянок загальною площею 4,9 га. У той же час фактично сплачену землю КБТЗ у своїй діяльності не використовував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойовий український танк Т-72АМТ від Київського бронетанкового заводу пройшов вогневі випробування на військових полігонах. Комплекс випробувань призначався для обробки усіх режимів стрільби різними типами боєприпасів, враховуючи високоточні керовані ракети "Комбат".