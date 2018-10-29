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На капоті консерви: в Криму помітили ''підприємців'' із ''ДНР''

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На території анексованого Криму почали нелегально торгувати продуктами жителі так званої "Донецької народної республіки". Зокрема, один із таких "торговців" був помічений у Севастополі.

На ситуацію звернули увагу користувачі Twitter. "Вулиця. Авто. Номер "ДНР". Похмурий "воділа". На капоті — консерви і картонка з ціною. Побачивши поліцію, все швидко ховають. Чи потрібно було порушувати закони України, прирікати ціле покоління на війну і розруху, щоб з-під поли консервами барижити? Дебіли, напевно?" — написав користувач Shlomo Saloma.

У коментарях багато хто погодився з його словами і зазначили, що тепер на півострові жителі відчують усі наслідки "русского міра".

"Знак питання у кінці зайвий", "Дебіли — не те слово, найцікавіше, що вони знають, у якій ж*пі опинилися самі, затягнувши при цьому туди нормальних людей", "Що дає Вам привід сумніватися?", "/Дебіли напевно?/ — Занадто м'яко сказано", — зазначили користувачі.

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На капоті консерви: в Криму помітили ''підприємців'' із ''ДНР''
На капоті консерви: в Криму помітили ''підприємців'' із ''ДНР''
На капоті консерви: в Криму помітили ''підприємців'' із ''ДНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, відкриття вантажного сполучення на Кримському мосту не вплинуло на зниження вартості продукції у магазинах окупованого Росією півострова.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіКримНовини ДНРфотографии
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