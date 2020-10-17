На фіга проводити опитування? – Казанський звернувся до Зеленського через Донбас

Блогер Денис Казанський звернувся до президента Володимира Зеленського з питанням – навіщо проводити опитування про вільну економічну зону на Донбасі, якщо можна реанімувати наявні державні підприємства.

Казанський закликав звернути увагу на ситуацію навколо державного склозаводу "Пролетарій" у Лисичанську, який пиляють на металобрухт. Відповідне звернення блогера було опубліковано на його Telegram-каналі.

За словами блогера, підприємство, де раніше працювали тисячі людей, добивають на очах у всього міста – залишилися одні корпуси без обладнання.

Казанський нагадав, що у 2017 році цілісний майновий комплекс "Пролетарія" повернувся під контроль держави. Але замість того, щоб відновити виробництво, завод порізали на метал.

"Просте запитання – на фіга проводити якісь опитування про СЕЗ на Донбасі, якщо можна просто не знищувати державне підприємство, а запустити його? Знайти інвестора для спільного партнерства, закупити нове сучасне обладнання й хоча б працювати на половину потужності від колишніх обсягів? Виробництво скла – це ж не надтехнології. Для держави – це нескладне завдання", – резюмував Казанський.

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