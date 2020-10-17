На фіга проводити опитування? – Казанський звернувся до Зеленського через Донбас
Блогер Денис Казанський звернувся до президента Володимира Зеленського з питанням – навіщо проводити опитування про вільну економічну зону на Донбасі, якщо можна реанімувати наявні державні підприємства.
Казанський закликав звернути увагу на ситуацію навколо державного склозаводу "Пролетарій" у Лисичанську, який пиляють на металобрухт. Відповідне звернення блогера було опубліковано на його Telegram-каналі.
За словами блогера, підприємство, де раніше працювали тисячі людей, добивають на очах у всього міста – залишилися одні корпуси без обладнання.
Казанський нагадав, що у 2017 році цілісний майновий комплекс "Пролетарія" повернувся під контроль держави. Але замість того, щоб відновити виробництво, завод порізали на метал.
"Просте запитання – на фіга проводити якісь опитування про СЕЗ на Донбасі, якщо можна просто не знищувати державне підприємство, а запустити його? Знайти інвестора для спільного партнерства, закупити нове сучасне обладнання й хоча б працювати на половину потужності від колишніх обсягів? Виробництво скла – це ж не надтехнології. Для держави – це нескладне завдання", – резюмував Казанський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу й закликав громадян узяти участь у масштабному опитуванні 25 жовтня.
У ЦВК повідомили, що не отримували жодної інформації щодо проведення всеукраїнського опитування.
Комітет виборців України заявив, що проведення опитування громадян у день місцевих виборів, який анонсував президент України Володимир Зеленський, не передбачено Виборчим кодексом.
Також OBOZREVATEL зібрав усі деталі, що відомо про всеукраїнське голосування від президента.
Зі свого боку, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що додаткових грошей для проведення в день місцевих виборів опитування, ініційованого Зеленським, не передбачено.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким способом влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
Другим запитанням для загального опитування в день виборів, 25 жовтня, буде: чи підтримуєте ви створення на Донбасі вільної економічної зони? У пресслужбі Офісу президента пояснили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. За умови підтримки цього українцями.
Згодом керівник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, у чому суть запитання Зеленського.