На Донбасі тисячі людей залишилися без води і світла: озвучено причину

У Донецькій області 16 сіл повністю та одне частково залишилися без електропостачання, а майже 250 тис. осіб залишилися без централізованого водопостачання.

Як повідомляє пресслужба Донецької обласної державної адміністрації, таке трапилося через ремонтні роботи на високовольтній лінії 750 кВ національної енергетичної компанії "Укренерго".

У зв’язку з ремонтом ЛЕП 750кВ тимчасово відключена лінія "Котляревска-Карлівка" 35 кВ.

"Відключено лінію "Котляревська-Карлівка" 35 кВ. У результаті без енергопостачання тимчасово будуть Карлівська фільтрувальна станція і жителі 17 сіл у Ясинуватському, Мар'їнському, Покровському та Костянтинівському районах", — йдеться в повідомленні.

Без електропостачання залишилися мешканці сіл Красногорівка, Новокалинове, Керамік, Архангельське, Невельське, Первомайське, Нетайлове, Уманське, Очеретине (Ясинуватський район), Карлівка, Галицинівка, Лесівка, Долинівка (Мар'їнський район), Калинове (Костянтинівський район), Мемрик, а також частково Михайлівка (Покровський район).

Крім того, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція комунального підприємства Донецької обласної ради "Вода Донбасу", яка забезпечує водопостачання майже 250 тис. осіб.

На Донбасі зникло світло

Ремонтні роботи планується провести до 18:00 вівторка, 16 липня, після чого енергопостачання населених пунктів і фільтрувальної станції буде відновлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в "ЛНР" періодично відключають воду і світло в будинках жителів.

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