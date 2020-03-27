На Донбасі терористи влаштували НП в розпал пандемії і виставили ультиматум

На Донбасі люди в розпал пандемії коронавірусу залишилися без води через відмову терористів гарантувати безпеку працівникам Донецької фільтрувальної станції.

Про це заявив позафракційний народний депутат Муса Магомедов у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що терористи вимагають визнати їх суб'єктами переговорів щодо Донбасу.

"Погані новини. Води сьогодні не буде. Представники ОРДЛО ставлять ультиматум – конструктив щодо ДФС буде лише в обмін на визнання їх суб'єктами переговорів. Люди стали, по суті, заручниками", – написав він.

Зазначимо, що йдеться як про окуповану територію, так і про підконтрольну українській владі.

Вода на Донбасі

Пізніше Магомедов оприлюднив відео, в якому сказав, що місія ОБСЄ змогла домовитися з терористами про допуск працівників станції для подальшого її ремонту.

"ОБСЄ змогло домовитися про те, що від завтра будуть допущені працівники на роботу. Уже є домовленості про супровід. Тому будемо сподіватися, що вже від завтра (28 березня) вода з'явиться у Верхньоторецькому та інших населених пунктах", – сказав нардеп.

Нагадаємо, компанія "Вода Донбасу" з 25 березня зупинила роботу Донецької фільтрувальної станції (ДФС), що призвело до припинення водопостачання на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і під нею підписалося 40 осіб.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з нардепами, які виступили проти так званого консультативного органу, і заявив, що Україна не веде і не вестиме переговорів із терористами ОРДЛО.

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