Головна Новини
27 березня • оновлено в 12:25
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

На Донбасі терористи влаштували НП в розпал пандемії і виставили ультиматум

6.3т
Читати матеріал російською

На Донбасі люди в розпал пандемії коронавірусу залишилися без води через відмову терористів гарантувати безпеку працівникам Донецької фільтрувальної станції.

Про це заявив позафракційний народний депутат Муса Магомедов у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що терористи вимагають визнати їх суб'єктами переговорів щодо Донбасу.

"Погані новини. Води сьогодні не буде. Представники ОРДЛО ставлять ультиматум – конструктив щодо ДФС буде лише в обмін на визнання їх суб'єктами переговорів. Люди стали, по суті, заручниками", – написав він.

Зазначимо, що йдеться як про окуповану територію, так і про підконтрольну українській владі.

Вода на Донбасі

Вода на Донбасі

Пізніше Магомедов оприлюднив відео, в якому сказав, що місія ОБСЄ змогла домовитися з терористами про допуск працівників станції для подальшого її ремонту.

"ОБСЄ змогло домовитися про те, що від завтра будуть допущені працівники на роботу. Уже є домовленості про супровід. Тому будемо сподіватися, що вже від завтра (28 березня) вода з'явиться у Верхньоторецькому та інших населених пунктах", – сказав нардеп.

Нагадаємо, компанія "Вода Донбасу" з 25 березня зупинила роботу Донецької фільтрувальної станції (ДФС), що призвело до припинення водопостачання на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

  • У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

  • Народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

  • Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і під нею підписалося 40 осіб.

  • Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з нардепами, які виступили проти так званого консультативного органу, і заявив, що Україна не веде і не вестиме переговорів із терористами ОРДЛО.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теми
Війна на Донбасі Коронавірус
Особа
Муса Магомедов
Місце
Україна
Тег
Донбас
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
3
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
За міжнародним правом, забеспечувати життєвонеобхідними засобами окуповані території мають окупанти!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
так им и положено предателям пусть наслаждаются
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги