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На Донбасі масово відключили воду: що трапилося

1.8тЧитати матеріал російською

У Донецькій області в понеділок, 27 травня, ДТЕК відключив від енергопостачання Артемівську фільтрувальну станцію через борги.

Як повідомляє прес-служба комунального підприємства "Вода Донбасу", в результаті припинено подачу води споживачам міст: Артемівськ, Соледар, Парасковіївка, Благодатне, Бахмутське, Покровське.

Зазначається, що поки відключення не зачепило населені пункти "ДНР".

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Мільйони жителів Донбасу можуть залишитися без води: нові подробиці

Як повідомила прес-служба оператора системи розподілу "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", на вимогу постачальника "останньої надії" - держпідприємства "Укрінтеренерго" - 27 травня 2019 року він частково відключив об'єкти КП "Вода Донбасу" від електропостачання.

Таким чином без водопостачання залишилися жителі 16 населених пунктів Костянтинівського і Торецького районів Донецької області і частина жителів міста Бахмут.

Станом на початок квітня поточного року борг "Води Донбасу" перед "Укрінтеренерго" становив 277 млн грн, борг перед ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" – понад 1 млрд грн.

Відключення води

Відключення води

Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі майже 4 млн осіб можуть залишитися без води через борги з боку окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області.

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Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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