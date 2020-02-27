Бронзову скульптуру радянського вождя Володимира Леніна вагою 5,5 т, яка стояла в Сновську Чернігівської області, продали на аукціоні за 375 тисяч гривень.

Як повідомили в місцевій міськраді, "Ленін" пішов із молотка з другої спроби через систему PROZORRO і дістався ТОВ "РОЗВИТОК-СВ" (м. Запоріжжя).

Пам'ятник був демонтований у 2016 році і зберігався на території місцевого ПрАТ "Комунальник". Перший аукціон із його продажу, який хотіли влаштувати минулої осені, не відбувся через відсутність заявок.

Отримані від продажу пам'ятника кошти будуть використані на благоустрій території перед Сновським Будинком культури. Ймовірно, там побудують фонтан.

На Чернігівщині продали "Леніна" snovmr.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі відзначилися яскравим святкуванням із Леніним забороненого в Україні радянського "23 лютого".

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