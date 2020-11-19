Розкрили колекторів, які шантажували боржників порнографією

Чернігівський відділ поліції провів обшуки в офісі колекторської фірми, працівники якої підозрюються у виготовленні та поширенні порнографії.

"Ще у квітні цього року до поліції звернулася чернігівка, яка повідомила про погрози від незнайомих чоловіків із колекторської фірми. Чоловіки вимагали повернути кредитні кошти, які постраждала ніколи не отримувала", – повідомляє пресслужба Нацполіції.

Після погроз фізичною розправою колектори поширили в інтернеті змонтовані матеріали порнографічного змісту із зображенням заявниці.

Під час обшуку поліцейські вилучили пів сотні ноутбуків, 30 мобільних телефонів, близько 50 сім-карт різних мобільних операторів, документи та листи для боржників кредитних установ.

Зловмисники збирали особисту інформацію про боржників, їхніх близьких родичів, знайомих та колег по роботі. Систематично телефонували з вимогами сплати заборгованості та погрозами. Після чого за допомогою спеціальних програм монтували та поширювали в інтернеті матеріали порнографічного характеру із зображеннями боржників.

У підсумку поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Після погроз фізичною розправою колектори поширили змонтовані матеріали порнографічного характеру Пресслужба Нацполіції

Після погроз фізичною розправою колектори поширили змонтовані матеріали порнографічного характеру Пресслужба Нацполіції

Після погроз фізичною розправою колектори поширили змонтовані матеріали порнографічного характеру Пресслужба Нацполіції

Після погроз фізичною розправою колектори поширили змонтовані матеріали порнографічного характеру Пресслужба Нацполіції

Після погроз фізичною розправою колектори поширили змонтовані матеріали порнографічного характеру Пресслужба Нацполіції

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стати жертвою колекторів може не тільки позичальник, але і його друзі, родичі та навіть сусіди по під'їзду. З останніх методів вибити борги – створення порноколажів із членами сімей тих, хто винен гроші.

Колектори не мають права телефонувати чи погрожувати щодо прострочених кредитів родичам чи сусідам боржника, якщо вони не є поручителями. Якщо вони так роблять, то порушують закон.

22 жовтня група народних депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, що посилює регулювання колекторської діяльності й захищає українців від їхнього свавілля.