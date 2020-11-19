Розкрили колекторів, які шантажували боржників порнографією

Чернігівський відділ поліції провів обшуки в офісі колекторської фірми, працівники якої підозрюються у виготовленні та поширенні порнографії.

"Ще у квітні цього року до поліції звернулася чернігівка, яка повідомила про погрози від незнайомих чоловіків із колекторської фірми. Чоловіки вимагали повернути кредитні кошти, які постраждала ніколи не отримувала", – повідомляє пресслужба Нацполіції.

Після погроз фізичною розправою колектори поширили в інтернеті змонтовані матеріали порнографічного змісту із зображенням заявниці.

Під час обшуку поліцейські вилучили пів сотні ноутбуків, 30 мобільних телефонів, близько 50 сім-карт різних мобільних операторів, документи та листи для боржників кредитних установ.

Зловмисники збирали особисту інформацію про боржників, їхніх близьких родичів, знайомих та колег по роботі. Систематично телефонували з вимогами сплати заборгованості та погрозами. Після чого за допомогою спеціальних програм монтували та поширювали в інтернеті матеріали порнографічного характеру із зображеннями боржників.

У підсумку поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стати жертвою колекторів може не тільки позичальник, але і його друзі, родичі та навіть сусіди по під'їзду. З останніх методів вибити борги – створення порноколажів із членами сімей тих, хто винен гроші.

Колектори не мають права телефонувати чи погрожувати щодо прострочених кредитів родичам чи сусідам боржника, якщо вони не є поручителями. Якщо вони так роблять, то порушують закон.

22 жовтня група народних депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, що посилює регулювання колекторської діяльності й захищає українців від їхнього свавілля.